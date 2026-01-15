Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 15.1.2026
 24hod.sk    Z domova

15. januára 2026

Novela z dielne národniarov zvýši toleranciu k nenávistným prejavom, vystríha Ústredný zväz židovských náboženských obcí


Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku kritizuje plánovanú novelizáciu Trestného zákona z dielne



15.1.2026 (SITA.sk) - Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku kritizuje plánovanú novelizáciu Trestného zákona z dielne Slovenskej národnej strany (SNS). Ako zväz uviedol vo svojom vyjadrení zverejnenom na sociálnej sieti, politická sila, ktorá zľahčuje extrémizmus, sa zahráva s ohňom. Podľa Zväzu takto mení normy správania, trestné právo je totiž podľa neho nielen nástrojom na potrestanie vinníkov, ale aj signálom pre celú spoločnosti, čo je prípustné, a čo už nie.

Šírenie "návodu na násilie"


Keď sa tresty za nenávistné prejavy a popieranie historických zločinov znižujú alebo rušia, štát tým hovorí: „S týmto sa vieme naučiť žiť“. Ak štát extrém toleruje, ten naberá na intenzite,“ uviedli z Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku.

Dodali, že tu nejde o slobodu prejavu. „Ak totiž niekto vyhlási, že Zem je plochá, vydá len svedectvo o vlastnej hlúposti ale nikomu neublíži. Ak niekto šíri antivaxerské bludy a klamstvá, ohrozuje zdravie spoluobčanov. Ak niekto šíri extrémne ideológie a nenávisť, nevyjadruje názor. Šíri návod na násilie. Práve takto sa v dejinách začínali pogromy, deportácie a vojny,“ vystríha zväz židovských náboženských obcí.

Výstraha pred podporou radikalizmu


Rovnako varuje, že zákonodarca, ktorý zvyšuje toleranciu k nenávistným prejavom, pomáha vytvárať prostredie, v ktorom sa radikalizmus stáva spoločensky akceptovaným a bude mať za následok to, že sa zlým ľuďom na Slovensku bude žiť pohodlnejšie.

Preto sa verejne pýtame, prečo jedna z koaličných strán nadbieha gaunerom? Slušný človek totiž nežiada menej prísny zákon o extrémizme, pretože žiaden nepotrebuje - nešíri klamstvá, neobhajuje rasizmus, nikoho neponižuje a neoslavuje vrahov či vojnových zločincov,“ uzavreli zo zväzu židovských náboženských obcí.


Poslanci SNS navrhujú, aby sa vypustili z Trestného zákona viaceré paragrafy týkajúce sa trestných činov výroby, rozširovania a prechovávania extrémistického materiálu. Zároveň predkladatelia novely navrhujú zníženie trestných sadzieb za porušenie paragrafu týkajúceho sa založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj za porušenie paragrafu týkajúceho sa prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, paragrafu o hanobení národa, rasy a presvedčenia, a tiež paragrafu týkajúceho sa podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

Podľa navrhovateľov je cieľom novely zosúladiť trestnoprávnu represiu so zásadami moderného trestného práva, ako sú primeranosť trestu, individualizácia postihu, právna istota a zásada ultima ratio. Osobitná pozornosť je podľa nich venovaná odstráneniu právne neurčitých ustanovení, ktoré oslabujú predvídateľnosť a právnu istotu, a duplicitných skutkových podstát, čím sa zjednoduší a spriehľadní trestnoprávna úprava bez oslabenia ochrany práv a slobôd.

Dôležitým prvkom je jasné odlíšenie prejavových deliktov od konaní spojených s reálnym násilím alebo bezprostredným ohrozením práv. Trestnoprávny postih zostáva pri konaniach vedúcich k násilným zásahom, zatiaľ čo pri prejavoch bez materiálneho rozmeru sa represia obmedzuje na nevyhnutný rozsah. Návrh kritizuje opozícia aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, koaličná strana Hlas-SD ho odmieta.




Zdroj: SITA.sk - Novela z dielne národniarov zvýši toleranciu k nenávistným prejavom, vystríha Ústredný zväz židovských náboženských obcí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: extrémistický materiál Kritika Novela Trestného zákona
