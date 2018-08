Novela zákona má odstraňovať nejasnosti v protischránkovom zákone

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. augusta (TASR) - Novela takzvaného protischránkového zákona z neho odstraňuje nejasnosti a ustanovenia, ktoré regulovali čisto súkromnú sféru. V reakcii na piatkovú kritiku zo strany nezaradeného poslanca Národnej rady (NR) SR Miroslava Beblavého to uviedla hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Zuzana Drobová.Najväčším problémom návrhu podľa Beblavého je, že chce umožniť verejným podnikom obchodovať so schránkovými firmami, ak je to. Tieto spoločnosti by nemuseli odkryť svoju vlastnícku štruktúru. Podľa Drobovej ide o odstránenie bezdôvodného znevýhodňovania napríklad niektorých energetických spoločností, ktoré spĺňali definíciu verejného podniku.Ku kritike výnimiek pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku (SZRB) a Eximbanku Drobová napísala, že ide opäť len o odstránenie súčasného znevýhodnenia. Pri Eximbanke by podľa Drobovej bola v prípade neudelenia výnimky ohrozená jej činnosť.Rezort rovnako odmieta, že chce návrhom znepríjemniť nahlasovanie podozrení o schránkových firmách, keďže má po novom platiť trovy dôkazov oznamovateľ.povedala Drobová. Pripomenula tiež, že súd má aj naďalej možnosť vykonať a zaplatiť dôkaz, ktorý síce oznamovateľ nenavrhol, ale javí sa ako účelný.Beblavý, ktorý na príprave protischránkového zákona spolupracoval s bývalou šéfkou MS SR Luciou Žitňanskou (Most-Híd), na piatkovej tlačovej konferencii uviedol, že novela z dielne MS SR zákonu. Obáva sa tiež, že pripomienky ostatných ministerstiev zákonu ešte viac uškodia.