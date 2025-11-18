Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.11.2025
 Z domova

18. novembra 2025

Novela zákona o matrikách prinesie občanom dostupnejšie služby a menej papierov


Tagy: matrika Medzirezortné pripomienkové konanie Novela zákona redukcia byrokracie Zákon o rodine

Novela zákona o matrikách zjednoduší život občanom, mieri do medzirezortného pripomienkového konania. Informovalo o tom ministerstvo vnútra, podľa ktorého ...



gettyimages 1028078966 676x451 18.11.2025 (SITA.sk) - Novela zákona o matrikách zjednoduší život občanom, mieri do medzirezortného pripomienkového konania. Informovalo o tom ministerstvo vnútra, podľa ktorého novela prinesie dostupnejšie služby, menej papierov a behania po úradoch.

Menej starostí


Novelu, ktorej cieľom je posilniť služby štátu v oblasti matričnej agendy, znižuje byrokraciu a umožňuje viac vecí vybaviť z domu, predložil rezort vnútra do medzirezortného pripomienkového konania.

Menej starostí by mali mať nezosobášení rodičia. Tí už nebudú musieť pri narodení dieťaťa ísť na matričný úrad. Súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva budú môcť totiž urobiť aj elektronicky prostredníctvom novej služby. Ušetrí im to tak čas aj peniaze.

„Novinkou bude možnosť vybaviť si druhopis (duplikát) matričných dokladov z osobitnej matriky na všetkých matričných úradoch v rámci SR. Doteraz sa vydávali úradné výpisy z osobitnej matriky, v ktorej sa zapisuje narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie občanov SR v zahraničí, len na jednom pracovisku v Bratislave,“ priblížilo ministerstvo s tým, že decentralizáciou tak budú niektoré služby bližšie k občanom, pričom mnohým odpadnú náklady na cestovanie.

Elektronické matričné doklady


Novelou sa ďalej zavádza, že na právne účely bude možné použiť aj úradné výpisy z elektronickej matriky, teda elektronické matričné doklady - rodný list, sobášny list či úmrtný list. Ministerstvo spresnilo, že v konaní pred orgánom verejnej moci už nebudú mať rodný list, sobášny list a úmrtný list časovo obmedzenú platnosť tri mesiace. Ustanovenie sa zo zákona úplne vypustí. Matričné úrady si totiž údaje v súčasnosti už navzájom poskytujú automatizovane zo svojich informačných systémov.

„Vzhľadom na nové usporiadane súdov sa upresňuje miestna príslušnosť matričného úradu, ktorý bude vykonávať zápis vyhlásenia za mŕtveho do matričnej knihy úmrtí,“ priblížilo ministerstvo ďalšiu zmenu. Okrem zákona o matrikách sa mení aj zákon o rodine a zákon o mene a priezvisku. Účinnosť sa navrhuje od 1. marca 2026.


Zdroj: SITA.sk - Novela zákona o matrikách prinesie občanom dostupnejšie služby a menej papierov © SITA Všetky práva vyhradené.

