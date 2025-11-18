Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

18. novembra 2025

Španielska vláda zlepšila prognózu hospodárskeho rastu


Tagy: ekonomická prognóza Španielsko

china_spain_25662 676x485 18.11.2025 (SITA.sk) - Španielska vláda zlepšila svoju prognózu rastu hospodárstva krajiny. V utorok uviedla, že hrubý domáci produkt krajiny by sa mal v tomto roku posilniť o 2,9 percenta. Doteraz očakávala, že španielska ekonomika sa v tomto roku zväčší o 2,7 percenta.


Minister hospodárstva Carlos Cuerpo uviedol, že vylepšená predpoveď hospodárskeho rastu krajiny odráža najnovšie údaje a je v súlade s prognózami iných inštitúcií.

„Napriek zložitému a neistému medzinárodnému kontextu a spomaleniu našich hlavných partnerov v Európskej únii si Španielsko udržiava dynamický a odolný rast,“ povedal Cuerpo na tlačovej konferencii.

V treťom štvrťroku sa španielska ekonomika zväčšila o 0,6 percenta. Bolo to mierne spomalenie v porovnaní s druhým kvartálom, v ktorom sa posilnila o 0,8 percenta.


Zdroj: SITA.sk - Španielska vláda zlepšila prognózu hospodárskeho rastu © SITA Všetky práva vyhradené.

