Utorok 18.11.2025
Archív správ
18. novembra 2025
Španielska vláda zlepšila prognózu hospodárskeho rastu
Španielska vláda zlepšila svoju prognózu rastu hospodárstva krajiny. V utorok uviedla, že hrubý domáci produkt krajiny by sa mal v tomto roku posilniť o 2,9 percenta. Doteraz očakávala, že španielska ekonomika sa ...
18.11.2025 (SITA.sk) - Španielska vláda zlepšila svoju prognózu rastu hospodárstva krajiny. V utorok uviedla, že hrubý domáci produkt krajiny by sa mal v tomto roku posilniť o 2,9 percenta. Doteraz očakávala, že španielska ekonomika sa v tomto roku zväčší o 2,7 percenta.
Minister hospodárstva Carlos Cuerpo uviedol, že vylepšená predpoveď hospodárskeho rastu krajiny odráža najnovšie údaje a je v súlade s prognózami iných inštitúcií.
„Napriek zložitému a neistému medzinárodnému kontextu a spomaleniu našich hlavných partnerov v Európskej únii si Španielsko udržiava dynamický a odolný rast,“ povedal Cuerpo na tlačovej konferencii.
V treťom štvrťroku sa španielska ekonomika zväčšila o 0,6 percenta. Bolo to mierne spomalenie v porovnaní s druhým kvartálom, v ktorom sa posilnila o 0,8 percenta.
Zdroj: SITA.sk - Španielska vláda zlepšila prognózu hospodárskeho rastu © SITA Všetky práva vyhradené.
