Novela zákona o mimovládkach je v rozpore s ústavou aj právom EÚ, organizácie vyzývajú poslancov SNS k diskusii 

28.5.2024 (SITA.sk) - Mimovládne organizácie Via Iuris Transparency International Slovensko (TIS) a ďalšie organizácie vyzývajú poslancov Slovenskej národnej strany na diskusiu k novele zákona o mimovládnych organizáciách. Mimovládky tvrdia, že zmeny sú v rozpore s európskym právom a poslali parlamentným stranám vlastné návrhy, ako by sa mohla zvýšiť transparentnosť financovania mimovládok aj ich dôveryhodnosť.

„Novela zákona, ktorá je v druhom čítaní v Národnej rade SR, má podľa predkladateľov priniesť vyššiu transparentnosť. Organizácie, ktoré majú zdroje zo zahraničia to budú musieť povinne uvádzať pri svojom názve. V prípade pochybenia ich bude môcť ministerstvo vnútra rozpustiť. Podobný maďarský zákon označil Európsky súdny dvor v rozpore s európskym právom," priblížili mimovládne organizácie.

Rozpor s ústavou a právom EÚ

Katarína Batková z Via Iuris tvrdí, že viaceré časti predložených zmien sú v rozpore so slobodou združovania chránenou ústavou, aj v rozpore s Chartou základných práv Európskej únie (EÚ). Mimovládky navrhujú, aby sa z predloženého návrhu vypustilo ustanovenie o označovaní organizácií so zahraničnou podporou, taktiež chcú, aby sa zachovala anonymita darcov s tým, že štát bude mať právo tieto dary kontrolovať tak, ako doteraz.

Zdôrazňujú, že povinné zverejnenie mien všetkých darcov by taktiež bolo v rozpore s právom EÚ. Ocenili však rozšírenie povinnosti predkladať výročnú správu a za užitočné považujú, ak budú verejné účtovné uzávierky.

Dezinformačné weby

„Kritika mimovládok v tomto prípade mieri naslepo, keďže práve organizácie ako tie naše dlhé roky zverejňujú aj nad rámec zákona svoje výročné správy, auditované účtovné závierky či zoznam donorov a zdroje financovania. Dlhodobo zároveň podporujeme aj väčšiu transparentnosť naprieč tretím sektorom, nemalo by sa tak však diať cez škodlivé nálepkovanie či neúmernú byrokraciu a likvidačné sankcie," myslí si riaditeľ TIS Michal Piško.

Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu zas pripomína, že v minulosti sa pri investigatíve stretli s tým, že viaceré občianske združenia, ktoré prevádzkujú dezinformačné webové stránky, nezverejňovali o sebe takmer nič a hospodárili s nemalými rozpočtami. „Verejnosť by mala vedieť, odkiaľ majú peniaze, keďže majú snahu ovplyvňovať verejnú mienku," skonštatoval Suchý.