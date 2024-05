Vo Zvolenskom okrese sa prepadol most. Vodič kamióna nedodržal obmedzenia (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.5.2024 (SITA.sk) - Smerom na Dolné Breziny vo Zvolenskom okrese na ceste III/2447 sa v utorok ráno prepadol most. Ako na sociálnej sieti informuje banskobystrická krajská polícia, most bol v rekonštrukcii a dopravným značením bola upravená možnosť prejazdu len pre vozidlá do 7,5 tony.„Vodič nákladného vozidla naloženého hlinou však toto značenie nerešpektoval a most sa pod ním prelomil. Pri nehode sa našťastie nikto nezranil," opísala polícia s tým, že obchádzka je možná cez Ostrú Lúku.