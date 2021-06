Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva by mohla byť na vládu predložená v júli

Financovanie volebnej kampane

Zjednotenie volebného moratória

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.6.2021 (Webnoviny.sk) - Rokovania o pripomienkach k návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva stále prebiehajú. Materiál by mal byť predložený na rokovanie vlády v júli. Pre agentúru SITA to uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru rezortu vnútra.Medzirezortné pripomienkové konanie k predmetnému návrhu z dielne ministerstva vnútra sa skončilo začiatkom júna. Účinnosť novely je v prípade schválenia parlamentom navrhovaná od januára 2022.V návrhu zmeny zákona sa okrem iného uvádza, že politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 1,5 milióna eur.Vo voľbách do orgánov obcí a vo voľbách do orgánov krajov, ktoré sa naopak nekonajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, môže podľa návrhu politická strana na volebnú kampaň vynaložiť najviac 750-tisíc eur. Novela takisto definuje pojmy volebného prieskumu a volebnej ankety.Návrh tiež zavádza zjednotenie volebného moratória v rôznych druhoch volieb. „V čase 48 hodín predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov a výsledky volebných ankiet. Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta, výsledky volebných prieskumov a výsledky volebných ankiet, je zakázané zverejňovať v čase 48 hodín predo dňom konania druhého kola volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania," uvádza sa v dokumente.Prieskum verejnej mienky, ktorý sa uskutočňuje v deň konania volieb, je podľa novely možné vykonávať iba s voličmi, ktorí vykonali hlasovanie a opustili volebnú miestnosť, a to tak, aby nemohlo dôjsť k ovplyvňovaniu voličov alebo narušovaniu priebehu hlasovania.„Zverejňovať výsledky prieskumu verejnej mienky je zakázané až do skončenia hlasovania," uvádza sa v návrhu.