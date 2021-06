Továrenská ulica v Košiciach prejde rekonštrukciou za viac ako 112-tisíc eur

Mesto Košice začne na prelome júla a auguste s rekonštrukciou Továrenskej ulice od križovatky s Hlavnou až po kruhový objazd smerom k Jumbo centru.

Opravu vrátane obnovy chodníkov uskutoční spoločnosť Colas Slovakia, ktorá s cenou viac ako 112-tisíc eur uspela vo verejnom obstarávaní spomedzi kvarteta uchádzačov. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

26.6.2021 (Webnoviny.sk) -V rámci rekonštrukcie bude opravený aj nevyhovujúci úsek cesty medzi koncom Továrenskej a odbočkou na Štefánikovu, na ktorom sa v súčasnosti nachádza viacero výtlkov. Vodiči by po zrekonštruovanej ceste mali jazdiť ešte pred začiatkom nového školského roku.V pondelok 28. júna sa v rámci reklamačného konania začne taktiež s opravou poškodenej časti vozovky na Hviezdoslavovej ulici. Rekonštrukcia celého cestného telesa vrátane štrkového podložia spôsobí do konca júla úplnú uzávierku tejto ulice od križovatky s Komenského ulicou až po križovatku s Moyzesovou ulicou. Predpokladaný termín úplnej uzávierky úseku je do stredy 28. júla.