Novela Zákonníka práce je paškvil a útočí na zamestnancov, odbory sa obrátia na prezidentku

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Parlament vo štvrtok schválil novelu Zákonníka práce, ktorá je totálnym paškvilom namiereným proti zamestnancom a odborom. V tlačovej správe to uviedla Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. Výslednú novelu pracovného kódexu odborári považujú za ukážku nezvládnutia legislatívneho procesu, keďže poslanci schválili obrovský rozsah zmien prostredníctvom výborov a poslaneckých pozmeňovacích návrhov.Tieto zmeny pritom vládna koalícia podľa odborárov presadila bez odbornej diskusie s dotknutými subjektami a verejnosťou. KOZ sa obráti na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú , aby schválenú novelu Zákonníka práce vetovala. Kroky odborári podniknú aj na medzinárodnej úrovni, nakoľko prijatá novela je podľa KOZ v rozpore aj s medzinárodnými pravidlami a dokumentami.Novela Zákonníka práce podľa odborárov fakticky likviduje extenziu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. V platnosti zostanú len tie, ktoré boli uzatvorené pred 1. marcom tohto roka.„Opäť ideme opačným smerom ako Európa, keď Európsky parlament priamo vyzýva členské krajiny, aby dosiahli pokrytie kolektívnymi zmluvami aspoň na úrovni 70 percent. Tam, kde to tak nie je, ako napríklad u nás, zaväzuje členské štáty k náprave prostredníctvom zlepšenia podmienok pre kolektívne vyjednávanie,“ upozornila viceprezidentka KOZ Monika Uhlerov á.Tieto zmeny sú pre KOZ SR neprijateľné. Uzatvárať takéto kolektívne zmluvy je podľa Uhlerovej aj v záujme zamestnávateľov, keďže vytvárajú spravodlivé a rovnaké konkurenčné podmienky v oblasti zamestnaneckého prostredia a nekonkurujú si prostredníctvom sociálneho dampingu.Novela Zákonníka práce upravuje aj pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa. "Považujeme to za zasahovanie do činnosti odborovej organizácie vypracúvať svoje stanovy a pravidlá, úplne slobodne voliť svojich zástupcov, organizovať svoju správu a činnosť a formulovať svoj program," tvrdia odborári.Zmeny majú nastať aj v oblasti zástupcov zamestnancov v tripartite. "Od začiatku vyjadrujeme nesúhlas s úpravou reprezentatívnosti na strane zástupcov zamestnancov a žiadali sme ponechať doterajší právny stav overený praxou," dodáva KOZ.