Novelizácia financovania RTVS je podľa Galla dobrou správou, veľa však bude závisieť od riaditeľa

Nárokovateľný príspevok

Na zmeny si počkáme

Vyššia nezávislosť RTVS

21.6.2023 (SITA.sk) - Novelizácia financovania Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) je pre verejnoprávneho vysielateľa dobrou správou, myslí si predseda Rady RTVS Igor Gallo Dodal, že novela zákona, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR pomôže zaistiť systémové financovanie verejnoprávneho telerozhlasu, po ktorom Rada RTVS ako orgán dohľadu volala od svojho vzniku.Podľa predsedu Rady RTVS môže nárokovateľný príspevok, vo výške, ktorá je zadefinovaná v zákone, pri efektívnom a účelnom využití prispieť i k vyriešeniu technologického dlhu a rozvoju vlastnej tvorby. Gallo to uviedol vo svojom stanovisku k schváleniu predmetnej legislatívy.„Od generálneho riaditeľa RTVS budeme žiadať o čo najskoršie predloženie východísk rozpočtu na budúci rok, ktorý rada v zmysle platnej legislatívy schvaľuje. Chceme vytvoriť dostatočný časový priestor na odbornú diskusiu o tomto významnom dokumente. Verím, že návrh samotného rozpočtu bude konečne obsahovať rozvojové parametre. RTVS si to po rokoch finančných suchôt určite zaslúži," uviedol Gallo.Dodal, že je na generálnom riaditeľovi, ako túto šancu využije. „Má jedinečnú možnosť v tejto situácii ukázať svoju odbornosť a schopnosť napĺňať svoj projekt rozvoja a riadenia, ktorým zvíťazil vo voľbách," povedal predseda Rady RTVS. Podotkol však, že výraznejšie zmeny, ktoré zachytia aj diváci, sa prejavia až po čase. „Zázraky na počkanie v tomto prípade sa naozaj robiť nedajú,“ uzavrel Gallo.Nové financovanie založené na poskytovaní automatického príspevku zo štátneho rozpočtu by mohlo zvýšiť nezávislosť RTVS. Výška príspevku sa bude odvíjať od vyprodukovaného hrubého domáceho produktu (HDP) a nemala by závisieť od politických tlakov ani vyjednávaní.Novelu zákona o RTVS z dielne ministerstva kultúry odobrila Národná rada SR. Nárokovateľný príspevok by malo každoročne poskytovať ministerstvo financií vo výške 0,17 percenta z hrubého domáceho produktu vyjadreného v bežných cenách za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa nárokovateľný príspevok poskytuje.Príspevok by RTVS mala dostávať do konca januára príslušného kalendárneho roka a je určený na úhradu nákladov a výdavkov na zaistenie hlavnej činnosti verejnoprávneho vysielateľa v danom roku, prípadne nasledujúcich rokoch.