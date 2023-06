Tesco spolu so zákazníkmi daruje ľuďom v núdzi pred letom 21 ton potravín

Fakty o Potravinovej zbierke Tesca pre ľudí v núdzi:



Najväčšia Potravinová zbierka na Slovensku vyše desaťročia



Tesco ju organizuje od roku 2013



Doteraz zákazníci spolu s Tesco vyzbierali vyše 1 000 ton potravín a hygienických potrieb v hodnote viac ako 1,6 milióna eur



Tesco spolupracujúcim charitám po skončení každej zbierky daruje navyše sumu vo výške 10 % z hodnoty všetkých darovaných výrobkov