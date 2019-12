Novelou zákona o dani z príjmov by sa mal viac podporiť Priemysel 4.0

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. decembra (TASR) - Na Slovensku by sa mali viac podporovať investície súvisiace s konceptom Priemyslu 4.0. Ministerstvo financií (MF) SR by malo pripraviť novelu zákona o dani z príjmov, ktorou by sa do praxe mali zaviesť opatrenia na podporu takýchto investícií. Vyplýva to z predloženej informácie zverejnenej na právnom a informačnom portáli Slov-lex.Pripraviť tieto zmeny by malo ministerstvo aj na základe úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády z apríla tohto roka. Zákon o dani z príjmov totiž v súčasnosti neobsahuje ustanovenia zamerané na podporu Priemyslu 4.0. Legislatíva obsahuje len prenášanie hodnoty nových investícií do daňových výdavkov formou daňových odpisov bez zohľadnenia kvality investícií a ich nárastu.konštatuje MF SR.Realizácia investícií do moderných technológii je podľa ministerstva nutnou podmienkou udržania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky v medzinárodnom meradle. "doplnilo ministerstvo. K základným vlastnostiam konceptu Priemyslu 4.0 patria napríklad výrobné procesy umožňujúce analýzu veľkých dát, využívajúce autonómne roboty, dátové úložiská a cloudové systémy či aditívnu výrobu." tvrdí rezort financií.Pripomienkové konanie predbežnej informácie je možné do 14. februára budúceho roka. Samotné pripomienkovanie novely by malo začať v júli budúceho roka.