Výzvu kandidovať na Európske hlavné mesto kultúry zverejnia čoskoro

Bratislava 11. decembra (TASR) - Ešte pred záverom roka 2019 zverejní Ministerstvo kultúry (MK) SR výzvu slovenským mestám kandidovať na titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. Podať žiadosť bude možné v lehote desiatich mesiacov. Vyplýva to z návrhu rámcového zabezpečenia účasti SR na akcii EHMK – Slovenská republika 2026, ktorý v stredu odsúhlasila vláda.informuje rezort kultúry. Vybrané mestá predložia doplnené a revidované žiadosti, na základe ktorých sa na jeseň 2021, najneskôr do polovice novembra 2021, rozhodne o víťazovi. Držiteľ titulu EHMK 2026 pri plnení všetkých podmienok získa aj peňažnú cenu Meliny Mercouriovej vo výške 1,5 milióna eur, ktorú Európska komisia udelí zo zdrojov programu Kreatívna Európa najneskôr do konca marca 2026," dodal rezort.Od svojho vzniku v roku 1985 pomáha akcia EHMK upevňovať povedomie o úlohe kultúry v živote miest a chráni a propaguje rôznosť kultúr v Európe. Titul sa každoročne udeľuje jednému mestu z pôvodnej členskej krajiny a jednému z novej členskej krajiny Európskej únie (EÚ), po 2020 budú v niektorých rokoch za EHMK vyhlásené až tri európske sídla. V roku 2026 bude okrem jedného slovenského mesta vyhlásené za EHMK aj jedno z fínskych sídiel.upozorňuje rezort kultúry. Pripomína, že v rámci zabezpečenia podujatí a zázemia pre EHMK Košice v roku 2013 predstavovali celkové náklady 101,4 milióna eur. Z toho 78 miliónov boli náklady na infraštruktúru (59 miliónov eur pochádzalo zo štrukturálnych fondov EÚ) a 23,4 milióna bolo investovaných do prevádzkových nákladov.zdôraznil rezort kultúry v materiáli.