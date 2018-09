Novelu o sociálnom poistení preložilo plénum na októbrovú schôdzu

Na archívnej snímke poslanci NR SR. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 12. septembra (TASR) - Návrhom na zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov sa bude parlament zaoberať až na októbrovej schôdzi. Pôvodne sa malo o návrhu diskutovať vo štvrtok 13. septembra, poslanci však odsúhlasili jeho odsunutie na ďalšiu schôdzu.Novela zákona o sociálnom poistení by mala zaviesť do praxe od roku 2021 ročné zúčtovanie sociálnych odvodov, ktoré má podľa rezortu práce priniesť spravodlivejšie odvodové zaťaženie práce.Ročné zúčtovanie sa má týkať povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na povinné poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity. Toto poistné má byť platené a odvádzané preddavkovo a uskutoční sa nad nimi ročné zúčtovanie. Vzhľadom na osobitný charakter úrazového poistenia a garančného poistenia, ktoré sa vzťahujú výlučne na zamestnávateľa, sa ročné zúčtovanie nad nimi nebude uskutočňovať.K novele predniesol v utorok 11. septembra na sociálnom výbore poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD) pozmeňujúci návrh, ktorým by sa zvýšil maximálny vymeriavací základ na platenie poistného zo sedemnásobku na jedenásťnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR. Zvýšiť sa tak mali odvody lepšie zarábajúcim. Výbor však jeho návrh neschválil, pričom návrh nenašiel podporu ani u všetkých poslancov Smeru-SD, zdržala sa napríklad poslankyňa Jana Vaľová. Odmietli ho tiež opoziční poslanci.Dočasné zvýšenie vymeriavacieho základu v najbližších dvoch rokoch by znamenalo dodatočný príjem do štátnej kasy v objeme 50 miliónov eur ročne.