Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválili

Pohľad na budovu Národnej rady SR v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR - Pavol Funtál Foto: TASR - Pavol Funtál

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Poslanci parlamentu vo štvrtok odmietli novelu školského zákona, ktorou chceli poslanci za Most-Híd definovať pojem národnostná škola. Poslanci chceli, aby sa určili zariadenia, ktoré by patrili do tejto kategórie.tvrdili predkladatelia s tým, že zákon sa len čiastočne v niektorých ustanoveniach zmieňuje o parciálnych problémoch, ktoré sa môžu pri tomto type škôl vyskytnúť.Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín. Novelou chceli tento nedostatok odstrániť.Cieľom ich návrhu bolo vytvorenie komplexného rámca fungovania národnostného školstva a vymedzenie osobitostí, ktorými by sa tieto inštitúcie vyznačovali a líšili od ostatných škôl.