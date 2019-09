Rast ekonomiky tento rok spomalí na 2,4 %

Na snímke minister financií, Ladislav Kamenický. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky v tomto roku spomalí na 2,4 %. Predpokladá to Ministerstvo financií SR vo svojej aktuálnej makroekonomickej prognóze. Výrazne tak upravilo svoje predchádzajúce odhady, keď ešte v júni rezort očakával rast o 3,5 %. Vlani slovenské hospodárstvo vzrástlo o 4,1 %.Rast slovenskej ekonomiky v tomto roku spomalí na 2,4 %. Predpokladá to Ministerstvo financií (MF) SR vo svojej aktuálnej makroekonomickej prognóze. Výrazne tak upravilo svoje predchádzajúce odhady, keď ešte v júni rezort očakával rast o 3,5 %. Vlani slovenské hospodárstvo vzrástlo o 4,1 %.konštatuje v komentári k prognóze Inštitút finančnej politiky (IFP).V roku 2020 ekonomika ďalej zmierni tempo rastu na 2,3 %, čo je rovnako o 1,1 percentuálneho bodu menej, ako očakával rezort v júni. Miera nezamestnanosti bude podľa prognózy stagnovať a zvyšovanie miezd pribrzdí. Rizikom vývoja v SR zostáva brexit bez dohody a výraznejšie spomalenie v eurozóne a okolitých krajinách.Od roku 2021 nastane podľa MF opätovné oživenie slovenskej ekonomiky. Export porastie rýchlejšie, pozitívne by k tomu mala prispievať produkcia v novej automobilke Jaguar Land Rover. S blížiacim sa záverom tretieho programového obdobia čerpania eurofondov majú zrýchľovať aj celkové investície a vládna spotreba.Zamestnanosť sa tento rok zvýši o 1,2 %, čo predstavuje 30.000 nových pracovných miest, a to vďaka vývoju ešte v prvom polroku. Vo zvyšku roka predpokladá IFP stagnáciu v tejto oblasti. V budúcom roku zamestnanosť stúpne už len o 0,2 %, v ďalších rokoch sa bude jej rast udržiavať pod 0,3 %.Miera nezamestnanosti dosiahne podľa predikcie v tomto roku historické minimum 5,8 %. Vo zvyšku prognózovaného obdobia, teda do roku 2022, má nezamestnanosť stagnovať, s miernym poklesom na 5,7 %.Priemerná nominálna mzda sa tento rok zvýši najviac od krízy, a to o 7,4 %.vyčíslil IFP. Mzda v súkromnom sektore sa zvýši podobne ako vlani o 6 %. V ďalších rokoch sa tempo rastu miezd podľa prognózy zníži pod 5 %. Spomalenie bude citeľné vo všetkých sektoroch, najviac v priemysle.Ceny v tomto roku majú podobne ako v tom minulom stúpnuť o 2,5 %. Prehrievanie trhu práce tlačí podľa MF nahor ceny služieb, ktoré sú aj v roku 2019 hlavným motorom inflačného vývoja.Cyklické spomalenie ekonomiky povedie v ďalších rokoch aj k miernemu zníženiu inflácie bližšie k úrovni 2 %. Slabší domáci dopyt pomôže zmierniť tlak na rast cien služieb a spomalenie v zahraničí zníži infláciu obchodovateľných tovarov. V roku 2022 sa očakáva nárast inflácie k úrovni 2,3 %.