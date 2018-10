Novelu upravujúcu podnikanie v taxislužbe posunuli do 2. čítania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 16. októbra (TASR) – Novelu zákona o cestnej doprave, ktorá má upraviť podmienky pri podnikaní v taxislužbe, posunulo plénum Národnej rady (NR) SR pri utorkovom hlasovaní do druhého čítania. Právnu normu pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR a má navrhnutú účinnosť od 1. apríla 2019.Novelou sa majú podľa rezortu vytvoriť vhodnejšie podmienky v oblasti podnikania v taxislužbe, prijať opatrenia smerujúce k predchádzaniu nelegálnemu spôsobu podnikania v taxislužbe a právna norma by mala tiež zabezpečiť účinnejšiu kontrolu v tejto oblasti.V súčasnosti je podľa rezortu dopravy potrebná na prevádzkovanie taxislužby koncesia a zároveň je potrebné plniť zákonné podmienky.odôvodnilo potrebu novelizácie zákona ministerstvo dopravy.Zároveň doplnilo, že v niektorých prípadoch, predovšetkým pri nelegálnom prevádzkovaní taxislužby, je veľmi slabý kontrolný mechanizmus.dodal rezort.Zároveň návrh zákona reaguje aj na nové trendy v oblasti ekonomiky spoločného využívania a podporuje využívanie digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb.opísalo ministerstvo.Novela by teda mala podľa rezortu dopravy zjednodušiť prevádzkovanie taxislužieb, znížiť administratívnu záťaž pre jednotlivých prevádzkovateľov výmenou za to, že sa zvýši kontrola tých, čo sa rozhodnú takto podnikať.Napríklad v súčasnosti musia taxikári preukázať finančnú spoľahlivosť, musia mať skúšku odbornej spôsobilosti, dodatočnú poistku, či musia mať za každých okolností taxameter. Novela väčšinu z týchto povinností ruší.Po novom budú musieť mať vodičský preukaz, tiež auto, či už vlastné, alebo budú musieť preukázať, že môžu dané auto používať. Zároveň budú musieť získať koncesiu na prevádzkovanie taxislužby a musia byť bezúhonní. Auto budú musieť tiež označiť ako taxislužba na streche a na dverách.Súčasne sa sprísnia kontroly taxislužieb. Kým doteraz môžu takúto kontrolu vykonávať len samosprávy, po novom má mať aj mestská a štátna polícia možnosť zastaviť auto a skontrolovať ho. Okrem toho budú môcť v rámci svojich jednotlivých kompetencií vykonávať kontroly Slovenská obchodná inšpekcia či inšpektorát práce. V prípade porušení sa tiež zvýšia sankcie.V rámci komplexnej úpravy je v novele navrhnutá aj nová definícia dispečingu, pod ktorým sa rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča. A to napríklad prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy alebo iným spôsobom.vysvetlil rezort dopravy.Novela tiež upravuje podmienky týkajúce sa vozidla taxislužby a vodiča vozidla taxislužby a všeobecné povinnosti dopravcu v taxislužbe. Súčasne sa dopĺňa nová forma podnikania a to prevádzkovanie dispečingu. V tejto súvislosti sa novelou upravujú podmienky udelenia povolenia na prevádzkovanie dispečingu, podmienky odobratia tohto povolenia a upravujú sa aj povinnosti prevádzkovateľa dispečingu.