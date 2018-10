Rezort školstva môže dostať štátneho tajomníka pre šport

Na archívnej snímke ministerka školstva SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) – V rezorte školstva bude môcť pribudnúť post tretieho štátneho tajomníka. Venovať by sa mal oblasti športu. Vyplýva to z pozmeňovacieho návrhu k novele zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Plénum právnu normu, ako aj pozmeňovací návrh schválilo v utorok.So súhlasom vlády tak môže na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pôsobiť aj tretí štátny tajomník určený len na plnenie úloh v oblasti športu. Predkladatelia to odôvodnili tým, že oblasť športu si vyžaduje v strednodobom horizonte zvýšenú pozornosť. V súčasnosti má rezort školstva dvoch štátnych tajomníkov.Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy posilňuje právomoci podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Vicepremiér Richard Raši (Smer-SD) dostane na starosť aj oblasť regionálneho rozvoja. Zmena má zjednodušiť podporu regiónov. Koordináciu prípravy regionálnych politík má dostať Raši aj preto, že má na starosti opatrenia Agendy 2030.