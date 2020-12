November 2020 bol najteplejším v histórii meraní

Minulý mesiac bol najteplejším novembrom v histórii meraní, pričom teploty v Európe počas jesene boli vôbec najvyššie v dejinách. Oznámili to v pondelok vedci zo služby pre klimatickú zmenu Copernicus (C3S), informuje agentúra AFP.





Z analýzy C3S vyplýva, že teploty na zemskom povrchu a teplota vzduchu boli v novembri 2020 o 0,8 stupňa Celzia vyššie než ich 30-ročný priemer zaznamenaný v rokoch 1981-2010 a o 0,1 stupňa Celzia vyššie, ako bol doterajší rekord z novembra 2006.Teploty v Európe boli od septembra do novembra o 1,9 stupňa Celzia než, ako sú ich zvyčajné hodnoty za toto obdobie a o 0,4 stupňa Celzia vyššie ako priemerná teplota za jesenné obdobie v roku 2006."Tieto záznamy zodpovedajú trendu dlhodobého otepľovania globálnej klímy," povedal riaditeľ C3S Carlo Buontempo. "Všetci tvorcovia politiky, ktorí za prioritu považujú zmierňovanie klimatických rizík, by mali tieto záznamy považovať za varovné signály a viac ako kedykoľvek predtým by mali zvážiť, ako čo najlepšie splniť medzinárodné záväzky stanovené v Parížskej dohode z roku 2015," vyzval.Parížska klimatická dohoda bola uzavretá v roku 2015 so zámerom obmedziť emisie skleníkových plynov po roku 2020 a nadviazať tak na starší Kjótsky protokol, dohodnutý v roku 1997. Parížsku klimatickú dohodu podpísalo takmer 200 krajín.Svetová meteorologická organizácia (WMO) minulý týždeň oznámila, že rok 2020 má nábeh, aby sa stal jedným z troch najteplejším rokov, aké boli dosiaľ zaznamenané.Družicové zábery, ktoré experti z C3S skúmali, ukázali aj to, že plocha ľadovcov v Severnom ľadovom oceáne bola za november najmenšia od roku 1979, keď sa začali zhromažďovať údaje do príslušnej databázy. "Tento trend je znepokojujúci a zdôrazňuje dôležitosť komplexného monitorovania Arktídy, pretože sa otepľuje rýchlejšie ako zvyšok sveta," apeloval Buontempo.Ako uvádzajú závery C3S, novembrové teploty boli v Arktíde a na veľkej časti Sibíri podstatne vyššie v porovnaní s normálnymi hodnotami. V Spojených štátoch, Južnej Amerike, južnej Afrike, na východe Antarktídy a vo väčšine oblastí Austrálie boli teploty tiež vyššie oproti priemerným, informovala agentúra C3S.Všetkých päť najteplejších rokov v dejinách bolo podľa C3S evidovaných od roku 2015.