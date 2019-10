NOVEMBER89: Nitrianske divadlo vyzýva verejnosť na pomoc s výstavou

Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 13. októbra (TASR) – Divadlo Andreja Bagara v Nitre vyzýva verejnosť na pomoc pri príprave výstavy s názvom nežná.nr. DAB ju pripravuje v spolupráci s Asociáciou Divadelná Nitra. Výstavou, ktorá bude mapovať predovšetkým aktivity nitrianskych divadelníkov v novembri 1989, si pripomenie 30. výročie Nežnej revolúcie.Súčasťou expozície budú okrem faktov aj fotografie a rôzne materiály dokumentujúce novembrové udalosti. „V tejto súvislosti vyzývame verejnosť, aby pomohla pri tvorbe výstavy. Zbierame dobové fotografie z nitrianskych novembrových udalostí, materiály z protestov či plagáty z výkladov v obchodoch v centre mesta.""Zaujímajú nás aj spomienky pamätníkov na to, ako prežili 17. november 1989 a nasledujúce dni,“ uviedla projektová manažérka DAB Slavka Civáňová.Fotografie, dokumenty a svedectvá, ktoré sa DAB podarí získať, budú súčasťou výstavy nežná.nr. Tá bude v priestoroch DAB sprístupnená v predvečer 30. výročia Nežnej revolúcie, 16. novembra, v rámci Noci divadiel.„Zdokumentuje aktivity našich divadelníkov v roku 1989, ktorí boli práve v tom čase na zájazde v Moskve. Po návrate sa stali dôležitou hybnou silou novembrových udalostí v Nitre a nitrianskom regióne,“ povedala Civáňová. Ako doplnila, fotografie a svoje spomienky môžu záujemcovia posielať do divadla do 7. novembra.