NOVEMBER89: Osobnosti chcú motivovať a inšpirovať študentov

Bratislava 7. novembra (TASR) – Na stredné školy sa vráti vyrozprávať svoje životné príbehy a motivovať študentov na rozvoj potenciálu 80 osobností z obchodu a spoločenského života. Cieľom druhého ročníka projektu s názvom This is 21, ktorého hlavným motívom je heslo #vďakanovembru, odkazujúce na okrúhle výročie Nežnej revolúcie, je inšpirovať mladých ľudí, aby na sebe pracovali a zabezpečili si tak lepšiu budúcnosť. TASR o tom informovala manažérka Nadácie Pontis Zuzana Schaleková." povedala výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová.Podujatie sa uskutoční na 68 stredných školách v 38 mestách po celom Slovensku. Do školy sa vrátia napríklad šéf Google Slovensko Rasťo Kulich, spoluzakladateľka Curaprox Slovensko Lucia Pašková, riaditeľ a zakladateľ festivalu Pohoda Michal Kaščák, spoluzakladateľ Sli.do Peter Komorník, hlavná inžinierka Aeromobilu Katka Kamendyová, ale aj autor a prekladateľ Michal Hvorecký, aktivistka Za slušné Slovensko Táňa Sedláková či producentka a študentská líderka novembra ’89 Zuzana Mistríková.dodala Kolesárová.Vo svojej prednáške sa osobnosti zamerajú na konkrétne zručnosti, ktoré im pomohli na ceste za úspechom. Svoj príbeh prepoja aj s udalosťami 17. novembra 1989.vysvetlila Kolesárová.Heslo #vďakanovembru zdôrazňuje, že bez Nežnej revolúcie by študenti nemali dnešné možnosti. Aj preto paletu hostí, ktorí sa vrátia do škôl, dopĺňajú i osobnosti novembra ’89.