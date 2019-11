NOVEMBER89: Štátna bezpečnosť termíny agent a pracovník rozlišovala

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 23. novembra (TASR) – Termíny agent a pracovník politická tajná služba Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky (ČSSR) Štátna bezpečnosť (ŠtB) rozlišovala. Pre TASR to objasnil pracovník Ústavu pamäti národa Peter Mikle.Štátna bezpečnosť mala podľa Mikleho v jednotlivých kľúčových podnikoch či veľkých hospodárskych komplexoch svojich agentov.vysvetlil Mikle.dodal.Zamestnanec Štátnej bezpečnosti mal podľa Mikleho na starosti monitorovanie situácie v podnikoch, či už ekonomickú situáciu, kedy striehol, či sa v podniku niečo nerozkráda, alebo politickú situáciu. ŠtB napríklad kontrolovala aj to, ako zamestnanci podnikov či závodov vnímali Perestrojku. Mikle uviedol ako príklad starších zamestnancov, ktorí si zažili Pražskú jar a pocítili závan nádeje či zmeny, no po dvadsiatich rokoch skúseností s normalizáciou sa k Perestrojke stavali rezervovane.dodal.Éru pôsobenia ŠtB zrušil v roku 1990 československý minister vnútra Richard Sacher.