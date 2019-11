Američania sa môžu tešiť na slávnostnú hostinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 23. novembra (TASR) - Americké domácnosti sa pripravujú na Deň vďakyvzdania, ktorý sa koná už na budúci štvrtok (28. 11.). A farmári majú pre ne dobrú správu. Tradičná pečená morka im totiž odkrojí z rozpočtu na jedlo menej peňazí ako vlani. Na druhej strane, mliečne výrobky sú o niečo drahšie. Ukázal to prieskum amerického federálneho úradu pre poľnohospodárstvo (AFBF), ktorý zostavuje ceny potravín tradične podávaných na večeru počas Dňa vďakyvzdania.Na nákupnom zozname AFBF sú moriak, suroviny na plnku, sladké zemiaky, maslové rožky, hrášok, brusnice, tradičná zelenina, tekvicový koláč so šľahačkou, káva a mlieko pre desať osôb, keďže k sviatočnému stolu rodiny pozývajú aj priateľov. Tento rok dosiahli náklady na slávnostnú večeru takmer 50 USD. Presnejšie 48,91 USD (44,23 eur). To je len o cent viac ako minulý rok, čo v podstate znamená rovnaký účet ako vlani. Po prepočítaní to vychádza na menej ako 5 USD na osobu.Ak by ste však pridali na slávnostne prestretý stôl aj šunku, zemiaky a zelené fazuľky, celkové náklady by sa zvýšili na viac ako 6 USD na osobu a výsledná suma by dosiahla 62,32 USD.Samozrejme, niektorí Američania môžu zaplatiť oveľa viac v drahších mestách, ako sú New York alebo San Francisco. Prípadne im účet môžu zvýšiť bio produkty.Naopak, lovci zliav môžu na výhodných nákupoch ušetriť slušnú sumu. Nemecký reťazec Aldi, ktorý si pre svoje nízke ceny získal širokú základňu fanúšikov v USA, tvrdí, že ak by zamestnanci federálneho úradu nakupovali v jeho obchodoch, celkový účet za večeru pre desať ľudí by bol oveľa nižší. Podľa tlačovej správy položky uvedené na zozname AFBF by v Aldi stáli len 32,02 USD, čo je o 16,89 USD menej, ako je priemer v celej krajine.Toto tvrdenie podporuje nedávny prieskum cien lacných potravín spoločnosti Cheapism.com, podľa ktorého bol účet za potraviny v Aldi o 14 % nižší ako v americkom reťazci Walmart a o 25 % menší ako v obchodoch spoločnosti Kroger. V tejto správe sa však tiež uvádza, že Aldi väčšinou ponúkla vlastné, súkromné značky produktov. Takže zákazníci, ktorí hľadajú známe značky ako Kraft a Heinz, by museli nakupovať v reťazcoch ako Walmart, Target a Kroger.V každom prípade, tohoročný účet za Deň vďakyvzdania by mal byť pre väčšinu amerických rodín zvládnuteľný, uviedol hlavný ekonóm AFBF Dr. John Newton.A to aj preto, že ceny moriek sú najnižšie od roku 2010. Vďaka inováciám v oblasti chovu a genetike sa totiž morčacie mäso dostane na trh za kratší čas, čo znamená aj menšie náklady na krmivo. A zaujímavé tiež je, že v súčasnosti sú morky po úprave o infláciu o viac ako polovicu lacnejšie ako v 70. rokoch minulého storočia.Aj cena surovín na plnku do morky oproti minulému roku klesla, zatiaľ čo tekvicový koláč stojí takmer rovnako ako vlani, konkrétne je o cent lacnejší.O niečo drahšie sú sladké zemiaky a plnotučné mlieko. Ceny mlieka na celom svete stúpajú, nahor ich ženie prudký nárast dopytu v Číne.Do slávnostnej večere však zostáva ešte necelý týždeň a kto chce ušetriť, má stále šancu, prinajmenšom vďaka prieskumu vie, kam má vyraziť na nákup.(1 EUR = 1,1058 USD)