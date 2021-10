Noví majitelia Newcastlu United vraj lanárili bývalého kouča Realu Madrid, Zidane však odmietol

Budujú futbalový megaprojekt

Odmietli aj Rodgers a Conte

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.10.2021 (Webnoviny.sk) - Saudskoarabský korunný princ Mohammed bin Salmán údajne oslovil Francúza Zinedina Zidana s ponukou na pôsobenie v anglickom futbalovom klube Newcastle United . Informuje o tom web španielskeho denníka AS.Tradičného účastníka anglickej Premier League, v ktorom chytá slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka , pred niekoľkými dňami prevzalo konzorcium na čele s Verejným investičným fondom (PIF) zo Saudskej Arábie, ktorého predsedom je práve spomenutý korunný princ.Noví majitelia "strák" sa zameriavajú na vybudovanie nového futbalového megaprojektu, ktorého súčasťou by mal byť i tréner so zvučným menom.Ako však uvádza AS, niekdajšiemu koučovi Real Madrid , ktorý s "bielym baletom" vyhral 11 trofejí vrátane troch po sebe idúcich triumfov v Lige majstrov, neimponujú megaprojekty tohto druhu podložené množstvom finančných prostriedkov a do budúcnosti sa sústredí iba na dve destinácie - francúzsku reprezentáciu a Juventus Turín Zidane nie je prvým koučom, ktorý odmietol príležitosť vstúpiť do saudskoarabského projektu v Newcastli United.Tým prvým bol Brendan Rodgers , ktorý sa údajne chce sústrediť na ďalšiu prácu v Leicestri City a čaká na prípadnú šancu prevziať Manchester City po Pepovi Guardiolovi Noví majitelia Newcastlu kontaktovali aj Antonia Conteho , ktorý tiež odmietol. Podľa britských médií by ďalšou možnosťou, koho Newcastle osloví na spoluprácu, mohol byť Frank Lampard Samotný Zidane mal šancu ísť do Anglicka už v začiatkoch hráčskej kariéry. V roku 1995 i o rok neskôr ho agenti ponúkli Blackburnu Rovers, resp. Newcastlu United, no oba kluby vtedy odmietli možnosť angažovať neskoršieho najlepšieho futbalistu sveta.