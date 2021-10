Prípad nezaočkovanej hviezdy NBA Kyrieho Irvinga riešia už aj politici, poukazujú na legendárneho Magica Johnsona

COVID-19 porovnávajú s HIV

16.10.2021 - Americký basketbalista Kyrie Irving a jeho odmietavý postoj voči očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 sa najnovšie pretriasa i medzi politikmi v zámorí.Kým niektorí sa prikláňajú k platným pravidlám, iní držia stranu 29-ročného hráča Brooklynu Nets. Informuje o tom web marca.com.Irvinga medzičasom verejne podporil bývalý americký prezident Donald Trump i republikánka Lavern Spicerová, ktorá prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter uviedla: "Nechali hrať basketbal Magica Johnsona, ktorý bol HIV pozitívny, ale nenechajú hrať Irvinga, lebo sa nechce dať zaočkovať proti COVID-19."Spicerovej však okamžite množstvo ľudí pripomenulo rozdielny spôsob šírenia vírusu HIV a koronavírusu. HIV sa na rozdiel od koronavírusu nemôže šíriť vzduchom, iba priamym kontaktom.Johnson si navyše vynútil zmenu pravidiel v NBA tak, aby všetkých hráčov s otvorenými ranami ihneď stiahli z paluboviek.Spicerová však nebola jediná zástupkyňa z radov amerických republikánov, kto ponúkol scestné porovnanie HIV a koronavírusu.Clay Travis, taktiež prostredníctvom Twitteru, uviedol: "V 90. rokoch minulého storočia NBA povolila Magicovi Johnsonovi hrať s HIV. To bol správny postup. Teraz však Kyrie Irving nemôže hrať bez vakcíny proti COVID-19, ktorá poskytuje nulové riziko pre každého zdravého dospelého."Podľa zdravotných predpisov štátu New York všetci športovci, ktorí sa zúčastňujú na súťažiach v uzavretých priestoroch, musia prejsť vakcináciou vrátane hráčov NBA.Nariadenie zhora podporilo vedenie klubu z Brooklynu ultimátom pre Irvinga, že ak sa nedá zaočkovať, neoblečie si dres svojho tímu v nadchádzajúcej sezóne, ktorá už klope na dvere.Člen zlatého tímu USA na nedávnych olympijských hrách v Tokiu však tvrdí, že robí to, čo je pre neho najlepšie, a preto odmietol vakcínu proti ochoreniu COVID-19.Aj vzhľadom na otáľanie Irvinga vznikla v NBA vakcinačná kampaň, do ktorej sa zapojilo niekoľko bývalých velikánov tejto prestížnej zámorskej profiligy na čele a Kareemom Abdulom-Jabbarom, Charlesom Barkleym a Shaquillem O'Nealom.Tí všetci vyzývajú hráčov, aby boli zodpovední voči sebe aj svojím spoluhráčom. Najnovšie sa k tejto iniciatíve pridal aj majiteľ Charlotte Hornets a legendárny hráč Chicaga Bulls Michael Jordan.