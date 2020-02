Noví slovenskí sudcovia si môžu vybrať pôsobisko, zistiť rozsah práce či počty budúcich kolegov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2020 (Webnoviny.sk) - Noví sudcovia, ktorí prichádzajú do justície, si môžu vybrať svoje budúce pôsobisko. Ešte pred príchodom si vedia preveriť množstvo práce, ktorá na nich čaká, či nájsť počty budúcich kolegov. Teoreticky tak môže nováčik pri príchode kalkulovať aj s tým, ako to na konkrétnom súde vyzerá. Všetky štatistiky aj údaje sú totiž uverejnené v pravidelných výročných správach. V nich je napríklad počet sudcov, vyriešených prípadov, či naopak, počet nevybavenej agendy.„Po tom, ako prvý v poradí splní predpoklady sudcovskej spôsobilosti, mu budú predsedníčkou súdnej rady na základe výzvy ponúknuté všetky voľné miesta sudcov a hosťujúcich sudcov v obvode krajského súdu, a kandidát si z takto ponúknutých miest vyberie. Následne sa rovnaký postup použije pri druhom a treťom kandidátovi v poradí. Samozrejme, kandidátovi, ktorý je ďalší v poradí, sa ponúknu zostávajúce voľné miesta sudcov,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Súdnej rady SR Veronika Müller.V drvivej väčšine si noví sudcovia vyberajú pôsobisko podľa toho, kde žijú či majú vytvorené zázemie. Najskôr musia prejsť hromadným výberovým konaním, ktoré organizuje Súdna rada SR dvakrát ročne, a to v jarnom a jesennom termíne. Ak uspejú, sú následne v pozícii čakateľov na voľné miesta.