Pellegrini chcel podľa sociologičky zastrašovaním Bratislavou vyprovokovať svojich voličov

Nešťastné riešenie premiéra

Podpora Smeru v hlavnom meste klesla

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2020 (Webnoviny.sk) - Premiér Peter Pellegrini chcel mobilizovať vlastných voličov, keď vyhlásil, aby ľudia z regiónov nenechali v parlamentných voľbách rozhodovať Slovákov v zahraničí a obyvateľov Bratislavy. Pre agentúru SITA to povedala sociologička Sylvia Porubänová. „Vyjadrenie premiéra bolo cielené vyslovene na jeho voličov. Domnieval sa, možno aj správne, že na nich platí istá provokácia a zastrašovanie Bratislavou a ľuďmi pracujúcimi v zahraničí, ktorí sa majú lepšie ako ľudia v slovenských obciach a mestách,“ uviedla Porubänová.Premiér Pellegrini sa tento týždeň zastal ministerky vnútra Denisy Sakovej, ktorá sa vyjadrovala o slovenských voličoch zo zahraničia. Podľa neho ministerka nepovedala nič zlé, keď vyzývala ľudí k voľbám. Ako povedal, aj on vyzýva k účasti.„Pretože práve ľudia z regiónov, aj z tých biednejších, aj z tých, kde sa ťažšie žije, aj tí ľudia vedia veľmi dobre, aké sú ich priority, aké sú ich hodnoty a že by bolo dobré, aby ich prišli vyjadriť k volebnej urne. Aby nezostali rezignovane sedieť doma, pretože potom naozaj o voľbách môžu rozhodnúť ľudia z Londýna a ľudia z hlavného mesta, ktorí ale žijú úplne iný život,“ povedal premiér.Podľa sociologičky odkaz na zahraničie a vydelenie Bratislavy bolo „veľmi nešťastné“. „Treba si však uvedomiť, že dva týždne pred voľbami každý hrá na svojich voličov a istá provokácia voči konkurenčným voličom je všade viditeľná,“ poznamenala. Nemyslí si, že by platil predpoklad, že voliči z regiónov nepôjdu voliť. „Problémom nie sú malé obce a chudobnejšie regióny, ale možno ľahostajnosť v priemerne veľkom slovenskom meste. Chcel preto mobilizovať ľudí,“ doplnila.Aj keď premiér vyzval, aby regióny nenechali rozhodnúť hlavného mesto, Smer-SD v minulosti dosiahol výraznú podporu aj v Bratislave. V parlamentných voľbách v roku 2012 skončil Smer-SD v metropole Slovenska na prvom mieste s vyše 30 percentami hlasov. Konkrétne dostal 73 154 z celkového počtu 238 291 platných hlasov. V parlamentných voľbách v roku 2016 podpora Smeru-SD klesla. Získal 46 937 hlasov. Podiel platných hlasov predstavoval niečo vyše 18 percent.Podľa Porubänovej strany majú čísla z prieskumov a vedia na koho sa zamerať. „Sú presne zacielené na nerozhodnutých voličov a na tých, ktorí zatiaľ deklarujú, že zostanú doma,“ dodala.