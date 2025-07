Novinár odmieta Ficove tvrdenia, kampaň britského ministerstva slúžila len na mobilizáciu mladých voličov

Cielené konanie

Mobilizácia voličov

Podpora demokracie

Žiadosť o vysvetlenie

29.7.2025 (SITA.sk) - Autor článku na stránke Declassified UK odmieta tvrdenia slovenského premiéra Roberta Fica Smer-SD ) týkajúce sa ovplyvňovania volieb Spojeným kráľovstvom. Informuje o tom Denník N . Ako periodikum uviedlo, Martin Williams jasne povedal, že pokiaľ vie, do danej operácie neboli zapojení žiadni novinári, a teda nepovažuje za správne viniť novinárov.Vyjadril sa tak v súvislosti s utorkovou tlačovou besedou Roberta Fica, na ktorej slovenský premiér tvrdil, že ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie ešte v roku 2020 podpísalo dohodu s agentúrou Zink za 10 miliónov libier, ktorá mala vyhľadávať influencerov a aktivistov s cieľom ovplyvňovať dianie v strednej a východnej Európe.Ovplyvňovanie sa podľa Fica malo týkať aj ostatných parlamentných volieb na Slovensku, v septembri 2023. Voľby mali podľa slovenského premiéra byť ovplyvňované v prospech Progresívneho Slovenska , odvolal sa na informácie od investigatívnej skupiny Declassified.„Náš spojenec v Severoatlantickej aliancii financoval cez agentúru na Slovensku skupinu novinárov a politických aktivistov, ktorých úlohou bolo v parlamentných voľbách v roku 2023 poškodiť opozičný Smer-SD a pomôcť Progresívnemu Slovensku,“ vyhlásil Fico s tým, že išlo o cielené a úmyselné konanie cudzej veľmoci, ktorá je však naším spojencom. Podľa jeho tvrdení vo svojej reakcii nič nepoprel ani hovorca britského rezortu zahraničia.Predseda slovenskej vlády tiež tvrdil, že aktivisti, ktorí s agentúrou dohody podpísali, sa zaviazali k mlčanlivosti a svoje výstupy museli nechať odobrovať na ministerstve zahraničných vecí Veľkej Británie. Zmluva medzi britským ministerstvom a agentúrou Zink podľa premiéra platí ešte do konca tohto roka.Williams pre Denník N uviedol, že prácu financovalo britské ministerstvo zahraničných vecí a koordinovala ju spoločnosť Zinc Network Ltd, ktorá sídli v Londýne. Jeho vyšetrovanie ukázalo, že influenceri na sociálnych sieťach boli platení za zverejňovanie videí, ktoré mali za cieľ mobilizáciu mladých voličov pred voľbami v roku 2023. Kampaň ale nebola vyslovene stranícka, ani necielila na podporu konkrétneho politického subjektu.Novinár sa tiež vyjadril, že kampaň, ktorú sponzorovalo podľa stránky Declassified UK britské ministerstvo zahraničných vecí, navonok pôsobila ako výzva k účasti vo voľbách a podpore demokracie. Problém vidí v tom, že voličská základňa Smeru je najmä medzi staršími voličmi, kým mladí častejšie podporujú Progresívne Slovensko.„To znamená, že kampaň zameraná na mobilizáciu mladých voličov mohla de facto ovplyvniť voľby straníckym spôsobom. Je dosť možné, že samotní influenceri si to neuvedomovali a vnímali to len ako výzvu na podporu demokracie. Preto si nemyslím, že ich môžeme nutne viniť,“ cituje Denník N autora článku na stránke Declassified UK. Článok, na ktorý sa odvolával aj Fico, preložil slovenský portál Marker.Slovensko sa podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) chce na celú záležitosť pýtať britského veľvyslanca Nigela Bakera , ktorého si predvolajú na ministerstvo zahraničných vecí na stredu na 10:00.„Budeme žiadať vysvetlenie všetkých detailov, ktoré sa týkajú tohto prípadu,“ vyhlásil Blanár. Ak Slovensko nedostane relevantné vysvetlenie, pristúpi podľa ministra k ďalším krokom. Vzťahy podľa šéfa slovenskej diplomacie nechceme nijako eskalovať, no podľa neho ich musíme mať jasne vyčistené.Podpredseda parlamentu Tibor Gašpara (Smer-SD) avizoval, že témou sa budú zaoberať viaceré parlamentné výbory, prípadne bude zvolaná aj mimoriadna chôdza parlamentu. „Ja očakávam, že na základe dnešného tlačového brífingu, v zmysle zásady oficiality, tak, ako sme vždy očakávali od orgánov činných v trestnom konaní, sa začnú zaoberať aj týmito informáciami. Finančné toky sa dajú dnes dohľadať,“ dodal Gašpar.