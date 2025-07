Obchodná dohoda s USA bola šitá horúcou ihlou, EÚ vyrokovala horšie podmienky ako Británia či Japonsko

Záväzok o odoberaní ropy

29.7.2025 (SITA.sk) - Obchodná dohoda medzi USA a Európskou úniou síce odstránila hrozbu obchodnej vojny a priniesla podnikateľom istotu aspoň krátkodobého plánovania, no podľa podpredsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Júliusa Kostolného je výsledok pre Európu neuspokojivý.„Dohoda medzi USA a EÚ je šitá horúcou ihlou,“ komentuje Kostolný na sociálnych sieťach SOPK. „Pred nástupom Donalda Trumpa boli clá na americké tovary 4,8 %. Dnes budú 15 %. Európska únia vyrokovala horšie podmienky ako Veľká Británia a Japonsko, ktorí sa dohodli na 10 %,“ upozorňuje Kostolný.Spokojnejší môžu byť podľa neho iba výrobcovia automobilov, ktorí sú aktuálne zaťažení 27,5-percentným clom, naopak, výrobcovia ocele a hliníka budú zaťažení i naďalej 50 %. Zároveň je podľa obchodnej komory pozoruhodné, že sadzba ciel na vývozy amerických tovarov zostane bez navýšenia. Clá v EÚ z tretích krajín sa odvádzajú do rozpočtu únie a dnes tvoria 14 % jej rozpočtu.Európska únia sa navyše zaviazala odobrať počas troch nasledujúcich rokov z USA ropu a plyn za 750 mld. USD, čo podľa Kostolného predraží tieto komodity oproti dovozom z iných krajín a zníži konkurencieschopnosť európskych ekonomík. Ďalších 600 mld. USD preinvestujú Európania v americkom zbrojárstve.„Dohoda bola šitá horúcou ihlou, pretože neboli zverejnené nulové clá na citlivé položky a niektoré ani neboli dorokované, ako napríklad systém znižovania ciel na oceľ,“ uviedol Kostolný. Podľa SOPK je pre Európsku úniu jedinou cestou výrazné posilnenie konkurencieschopnosti, zvýšenie nezávislosti v oblasti obrany a dovozu surovín.„Je najvyšší čas korigovať podmienky Green dealu a prijať dôsledný Economic deal. To, čo sa dá urobiť okamžite, je napríklad podstatné zníženie cien elektrickej energie pre podnikateľský sektor a výrazné zníženie byrokracie najmä pri zahraničnoobchodných transakciách,“ uzatvára Kostolný.