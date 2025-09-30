|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarolím
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. septembra 2025
Novinár Schutz vyzval na dehumanizáciu „smerákov“. Výrok posúdia príslušné orgány, uviedol Žilinka
Verejná výzva politického komentátora Petra Schutza na dehumanizáciu „smerákov“ bude predmetom posúdenia orgánov činných v trestnom konaní. Na sociálnej sieti to ...
Zdieľať
30.9.2025 (SITA.sk) - Verejná výzva politického komentátora Petra Schutza na dehumanizáciu „smerákov“ bude predmetom posúdenia orgánov činných v trestnom konaní. Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Novinár Schutz v komentári denníka Sme mimo iného napísal: „Môžete autora zabiť, ale najúčinnejšia obrana pred Ficom IV je dehumanizácia. Stretnete smeráka na ulici, dehumanizujte ho“.
Podľa šéfredaktorky denníka Sme Beaty Balogovej je predmetná veta neakceptovateľná, chybná a nepatrí ani do jazyka, ani do myšlienkového sveta denníka.
„Žiadny človek nesmie byť dehumanizovaný pre svoje politické názory, presvedčenie, vieru, sexuálnu orientáciu, pôvod, jazyk ani vzhľad,“ vyhlásila. Ako ďalej uviedla, neexistuje okolnosť, druh emócie ani politická udalosť, ktoré by ospravedlňovali a dávali dôvod na takúto výzvu. „Nič neospravedlňuje dehumanizovanie – a to v žiadnej možnej interpretácii tohto slova,“ skonštatovala Balogová.
Šéfredaktorka denníka Sme sa zároveň čitateľom ospravedlnila a ubezpečila ich, že Sme stojí na strane ľudskej dôstojnosti a počas celej svojej existencie denník vždy bojoval proti všetkým formám dehumanizácie občanov. Vetu z komentára v online verzii zároveň denník odstránil.
Na situáciu zareagovalo stanoviskom aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave. „Zverejneným vyjadrením politického komentátora v denníku, ktorý poukazuje na dehumanizáciu, sa na základe prvotných zistení zaoberajú policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave a to z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu podnecovania," uviedlo na sociálnej sieti. Doplnilo, že vo veci začalo konať ešte v pondelok 29. septembra, z úradnej povinnosti a bez predchádzajúceho podnetu inej osoby.
Zdroj: SITA.sk - Novinár Schutz vyzval na dehumanizáciu „smerákov“. Výrok posúdia príslušné orgány, uviedol Žilinka © SITA Všetky práva vyhradené.
Ospravedlnenie šéfredaktorky
Podľa šéfredaktorky denníka Sme Beaty Balogovej je predmetná veta neakceptovateľná, chybná a nepatrí ani do jazyka, ani do myšlienkového sveta denníka.
„Žiadny človek nesmie byť dehumanizovaný pre svoje politické názory, presvedčenie, vieru, sexuálnu orientáciu, pôvod, jazyk ani vzhľad,“ vyhlásila. Ako ďalej uviedla, neexistuje okolnosť, druh emócie ani politická udalosť, ktoré by ospravedlňovali a dávali dôvod na takúto výzvu. „Nič neospravedlňuje dehumanizovanie – a to v žiadnej možnej interpretácii tohto slova,“ skonštatovala Balogová.
Šéfredaktorka denníka Sme sa zároveň čitateľom ospravedlnila a ubezpečila ich, že Sme stojí na strane ľudskej dôstojnosti a počas celej svojej existencie denník vždy bojoval proti všetkým formám dehumanizácie občanov. Vetu z komentára v online verzii zároveň denník odstránil.
Stanovisko polície
Na situáciu zareagovalo stanoviskom aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave. „Zverejneným vyjadrením politického komentátora v denníku, ktorý poukazuje na dehumanizáciu, sa na základe prvotných zistení zaoberajú policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave a to z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu podnecovania," uviedlo na sociálnej sieti. Doplnilo, že vo veci začalo konať ešte v pondelok 29. septembra, z úradnej povinnosti a bez predchádzajúceho podnetu inej osoby.
Zdroj: SITA.sk - Novinár Schutz vyzval na dehumanizáciu „smerákov“. Výrok posúdia príslušné orgány, uviedol Žilinka © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
KDH sa hlasovaním o novele ústavy nevrhá do náruče Smeru, Slovensku podľa Majerského nehrozí ani vystúpenie z EÚ – VIDEO
KDH sa hlasovaním o novele ústavy nevrhá do náruče Smeru, Slovensku podľa Majerského nehrozí ani vystúpenie z EÚ – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Stavebné sporenie ostáva výhodné aj v budúcom roku
Stavebné sporenie ostáva výhodné aj v budúcom roku