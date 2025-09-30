|
Utorok 30.9.2025
|Denník - Správy
Stavebné sporenie ostáva výhodné aj v budúcom roku
Tagy: PR Sporenie Stavebné sporenie
Stavebné sporenie predstavuje atraktívny spôsob, ako si vytvoriť finančnú rezervu potrebnú na kúpu, rekonštrukciu alebo modernizáciu svojho bývania. Sporitelia môžu okrem zaujímavého úroku získať aj ...
30.9.2025 (SITA.sk) - Stavebné sporenie predstavuje atraktívny spôsob, ako si vytvoriť finančnú rezervu potrebnú na kúpu, rekonštrukciu alebo modernizáciu svojho bývania. Sporitelia môžu okrem zaujímavého úroku získať aj štátnu prémiu, ktorá v budúcom roku dosiahne 6 % z ročného vkladu do maximálnej výšky 70 eur.
Výška maximálnej štátnej prémie sa v budúcom roku nemení. Upravuje sa však suma, ktorú je potrebné pre jej získanie v roku 2026 nasporiť. Získa ju sporiteľ, ktorý si v roku 2026 vloží na svoj účet aspoň 1 166,7 eur. Štátna prémia tak dosiahne 6 % z ročného vkladu. Nárok na štátnu prémiu má stavebný sporiteľ, ak jeho priemerný mesačný hrubý príjem v predchádzajúcom roku neprekročil 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve.
"Aj keď v budúcom roku bude potrebné na získanie maximálnej štátnej prémie nasporiť viac, podmienky ostávajú pre klientov stále atraktívne. K úrokovej sadzbe môžu získať navyše až 6 % zo svojho ročného vkladu v podobe štátnej prémie. Podmienka 1,3-násobku priemernej mzdy sa nemení, no keďže priemerná mzda rastie, zvýši sa aj hranica príjmu a viac sporiteľov tak získa nárok na štátnu prémiu. Deti do 18 rokov pritom môžu získať štátnu prémiu bez ohľadu na príjem rodičov či zákonných zástupcov," hovorí vedúci komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne Oskar Sekereš.
Stavebné sporenie je dlhodobo obľúbený produkt, ktorý ľuďom na Slovensku pomáha plniť si plány spojené s lepším bývaním. Za prvý polrok tohto roka si klienti uzatvorili v PSS
29 330 nových zmlúv o stavebnom sporení a celkový objem cieľových súm dosiahol takmer 782 miliónov eur.
Takmer pätina všetkých nových zmlúv bola uzatvorená v tarife Junior, ktorá je určená deťom a mladým ľuďom. Záujem o tento typ zmlúv len potvrdzuje, že stavebné sporenie má aj naďalej pevné miesto v osobných financiách Slovákov a zostáva osvedčeným nástrojom pri plánovaní budúceho bývania.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Stavebné sporenie ostáva výhodné aj v budúcom roku © SITA Všetky práva vyhradené.
