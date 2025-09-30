Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jarolím
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Stavebné sporenie ostáva výhodné aj v budúcom roku


Tagy: PR Sporenie Stavebné sporenie

Stavebné sporenie predstavuje atraktívny spôsob, ako si vytvoriť finančnú rezervu potrebnú na kúpu, rekonštrukciu alebo modernizáciu svojho bývania. Sporitelia môžu okrem zaujímavého úroku získať aj ...



Zdieľať
1dji_0824 prva stavebna sporitelna 676x450 30.9.2025 (SITA.sk) - Stavebné sporenie predstavuje atraktívny spôsob, ako si vytvoriť finančnú rezervu potrebnú na kúpu, rekonštrukciu alebo modernizáciu svojho bývania. Sporitelia môžu okrem zaujímavého úroku získať aj štátnu prémiu, ktorá v budúcom roku dosiahne 6 % z ročného vkladu do maximálnej výšky 70 eur.


Výška maximálnej štátnej prémie sa v budúcom roku nemení. Upravuje sa však suma, ktorú je potrebné pre jej získanie v roku 2026 nasporiť. Získa ju sporiteľ, ktorý si v roku 2026 vloží na svoj účet aspoň 1 166,7 eur. Štátna prémia tak dosiahne 6 % z ročného vkladu. Nárok na štátnu prémiu má stavebný sporiteľ, ak jeho priemerný mesačný hrubý príjem v predchádzajúcom roku neprekročil 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve.

"Aj keď v budúcom roku bude potrebné na získanie maximálnej štátnej prémie nasporiť viac, podmienky ostávajú pre klientov stále atraktívne. K úrokovej sadzbe môžu získať navyše až 6 % zo svojho ročného vkladu v podobe štátnej prémie. Podmienka 1,3-násobku priemernej mzdy sa nemení, no keďže priemerná mzda rastie, zvýši sa aj hranica príjmu a viac sporiteľov tak získa nárok na štátnu prémiu. Deti do 18 rokov pritom môžu získať štátnu prémiu bez ohľadu na príjem rodičov či zákonných zástupcov," hovorí vedúci komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne Oskar Sekereš.

Stavebné sporenie je dlhodobo obľúbený produkt, ktorý ľuďom na Slovensku pomáha plniť si plány spojené s lepším bývaním. Za prvý polrok tohto roka si klienti uzatvorili v PSS
29 330 nových zmlúv o stavebnom sporení a celkový objem cieľových súm dosiahol takmer 782 miliónov eur.

Takmer pätina všetkých nových zmlúv bola uzatvorená v tarife Junior, ktorá je určená deťom a mladým ľuďom. Záujem o tento typ zmlúv len potvrdzuje, že stavebné sporenie má aj naďalej pevné miesto v osobných financiách Slovákov a zostáva osvedčeným nástrojom pri plánovaní budúceho bývania.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Stavebné sporenie ostáva výhodné aj v budúcom roku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Sporenie Stavebné sporenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Novinár Schutz vyzval na dehumanizáciu „smerákov“. Výrok posúdia príslušné orgány, uviedol Žilinka
<< predchádzajúci článok
Budúcnosť fajčenia? Prečo popularita bezdymových zariadení neustále rastie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 