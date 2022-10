Novinár Valček z týždenníka Plus 7 dní má pre kauzu Mýtnik čeliť pokusu o diskreditáciu

Zásahy do novinárskej tvorby

17.10.2022 (Webnoviny.sk) - Novinár Adam Valček z týždenníka Plus 7 dní čelí pokusu o diskreditáciu pre kauzu Mýtnik. Informoval o tom v pondelok týždenník na svojom webe Valček nedávno na stránkach týždenníka zverejnil závažné zistenia o neštandardných obchodných operáciách obhajcov spolupracujúcich obvinených v kauze Mýtnik, a to advokáta Miroslava Ivanoviča a advokátky Jany Valkovej , tvrdí Plus 7 dní.Týždenník ďalej informuje, že novinár je po takomto zverejnení vystavovaný pokusom obmedziť jeho slobodnú novinársku tvorbu a čelí snahe o diskreditáciu. Vydavateľ týždenníka to považuje za neakceptovateľné zásahy do slobodnej novinárskej tvorby.Novinár Adam Valček uvádza, že Ivanovič, obhajca bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho , ktorý je obvinený v kauze Mýtnik, v súvislosti s novinárovou osobou uviedol, že výpovede spolupracujúcich svedkov v kauze podrobuje kritike, lebo Imrecze spomína Valčeka v niektorých trestných konaniach.„O údajných výpovediach Imreczeho v súvislosti s mojou osobou nemám žiadne informácie, preto nemôžu byť dôvodom, prečo už viac ako rok píšem o kauze Mýtnik," tvrdí Valček.Ivanovič však uvádza, že Valček má vedomosť o tom, na akých aktivitách sa v minulosti zúčastnil. „Tým pádom, že sú tie informácie pravdivé, tak si asi vie domyslieť, pričom sa zúčastnil a pričom nie," povedal Ivanovič.Novinár Valček to pokladá za podlé tvrdenie a zároveň tvrdí, že ním Ivanovič vytvára zdanie, že sa v minulosti dopustil nečestných, dokonca kriminálnych aktivít.„O kauze Mýtnik píšem, pretože ma zaujíma pravda. Zaujíma ma, ako sa orgány presadzovania práva k pravde dopracovali," priznáva Valček.Zároveň sa pýta, či „by nemalo byť považované za nežiadúce to, že by si ako novinár nevšímal alebo podceňoval nezrovnalosti a nekládol oprávnené otázky iba z preľaknutia, že by to mohlo pomôcť trestne stíhaným osobám, ktoré práve teraz nevzbudzujú všeobecné sympatie".Novinár Adam Valček dodáva, že ani miera mediálnej kritiky by nemala byť závislá od sympatií či antipatií novinárov k obvineným či ich obhajcom.„Písal som o tom, že obhajcovia dvoch rôznych kajúcnikov nakupovali strieborné mince od tej istej neznámej firmy a približne v tom istom čase a na konci transakcií boli výbery stoviek tisíc eur v hotovosti z bankomatov. Ivanovič i Valková nákup potvrdili, ale odmietli, že ide o fiktívne alebo nečestné transakcie," vysvetľuje Valček.Valček tiež uviedol, že obhajkyňa Jana Valková zastupuje druhého spolupracujúceho obvineného podnikateľa s informačno-komunikačnými technológiami Michala Suchobu . Valková kritizuje Valčeka za to, že píše o úniku jej údajných emailov.Novinár tvrdí, že sa ho Valková snaží zastaviť súdnou cestou. „Jana Valková zodpovedá za zabezpečenie svojich počítačových systémov a nesie primárnu zodpovednosť za to, že jej unikli údajné emaily a niektoré boli anonymne zverejnené na webe," informuje Valček.Ďalej uvádza, že novinári ich vyhodnocujú a analyzujú, či je informovanie o jednotlivých správach vo verejnom záujme a či nie.Obhajca Ivanovič povedal, že Valček pred rokom prišiel s obvinením ohľadom manipulovania vyšetrovania kauzy Mýtnik.„Nie, v skutočnosti s podozreniami z manipulácie tohto trestného stíhania prišla Slovenská informačná služba (SIS). Ivanovičove komentáre považujem za ďalšie pokusy zastrašiť a zdiskreditovať ma," uvádza Valček.Taktiež prezradil, že Ivanovič sa vypytoval iných novinárov na Valčekove zdroje, a to či bude v téme ďalej pokračovať.