Sloboda a solidarita nesúhlasí so skrátením volebného obdobia referendom, navrhuje samorozpustenie parlamentu

Je to bežné aj v iných krajinách

Súhlas trojpätinovej väčšiny

17.10.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva do Národnej rady (NR) SR pozmeňujúci návrh, ktorý rieši samorozpustenie parlamentu.SaS ďalej informuje, že predčasné voľby sa podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR nedajú uskutočniť bez zmeny Ústavy SR.„Návrh hnutia Sme rodina nepovažujeme za dobrý, preto predkladáme pozmeňujúci návrh. Novelu ústavného zákona sme tak pripravení podporiť v druhom čítaní len v tom prípade, ak nám prejde náš návrh," informuje strana.Návrh ústavne upravuje samorozpustenie NR SR a presne stanovuje lehotou 90 dní, dokedy sa musia voľby uskutočniť. V tlačovej správe o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák Podpredseda SaS Branislav Gröhling uviedol, že takýto inštitút je bežný aj v iných krajinách západnej demokracie. „Veríme, že pre náš návrh nájdeme širokú politickú podporu," doplnil.SaS vyslovila nesúhlas so skrátením volebného obdobia referendom. Poslankyňa NR SR za SaS Mária Kolíková uviedla, že strana má obavu, že volebné obdobie bude len priestorom na permanentnú predvolebnú kampaň.„Takto navrhovaná novela a možnosť skrátiť volebné obdobie skrz referendum nie je upravená v ústave takmer žiadneho štátu Európy a Európskej únie," informuje Kolíková.SaS podľa exministerky spravodlivosti nemá obavu obrátiť sa na občanov, čo si o vládnutí myslia. „S ohľadom na skúsenosti s predchádzajúcimi referendami, ktoré boli doteraz neúspešné," uviedla.Mária Kolíková ďalej vysvetľuje, že ak by bola NR SR rozpustená, do uskutočnenia volieb zasadá Parlamentná rada SR zriadená podľa ústavného zákona.„Našim pozmeňujúcim návrhom sa upravuje, že na prijatie uznesenia o návrhu na rozpustenia parlamentu je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov," vysvetľuje exministerka. Dodáva, že ak by bolo takéto uznesenie prijaté, prezident by musel takýto parlament rozpustiť.