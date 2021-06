Novinára Prataseviča s priateľkou presunuli do domáceho väzenia, presné miesto ich pobytu nie je známe

Novinárova právnička mlčí

25.6.2021 (Webnoviny.sk) - Väzneného opozičného bieloruského novinára Ramana Prataseviča a jeho ruskú priateľku Sofiu Sapegovú presunuli do domáceho väzenia.Dvojicu zadržali bieloruské úrady 23. mája po nútenom odklone letu, ktorým cestovali do Litvy, do Minsku pre údajnú bombovú hrozbu a odvtedy boli vo väzbe.Sapegovej právnik Anton Gašinskyj pre pre agentúru The Associated Press (AP) potvrdil, že ju presunuli do domáceho väzenia nedávno, hoci presný dátum neuviedol. Podľa jeho slov býva v prenajatom byte v Minsku a vo štvrtok sa s ňou v reštaurácii stretli jej rodičia. Gašinskyj uviedol, že v reštaurácii nebola sama, ale nemohol objasniť, či bola s Pratasevičom.Pratasevičova právnička Inessa Olenskajová sa na margo Pratasevičovho pobytu a stavu odmietla vyjadriť s tým, že ju viaže dohoda o mlčanlivosti.Bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská v piatok domácu väzbu Prataseviča a Sapegovej nazvala dobrými správami, ale zdôraznila, že to stále nie je koniec. „Domáce väzenie nie je sloboda, stále čelia obvineniam, každý ich krok sledujú. Znamená to, že sú stále zajatci,“ uviedla Cichanovská, ktorá sama musela vlani utiecť do Litvy.Ako tiež povedala, jej tím je v kontakte s Pratasevičovými rodičmi. Tí podľa jej slov „nedostávajú žiadne informácie o svojom synovi, nemôžu sa s ním zhovárať“ a sú presvedčení, že „režim hrá hru, pričom v nej používa životy Ramana a Sofie“.Pratasevič, ktorý prevádzkoval kanál na komunikačnej platforme, ktorý v značnej miere používali pri vlaňajších masových protestoch proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi , čelí možným 15 rokom za mrežami.Od zatknutia štátna televízia odvysielala niekoľko videí s aktivistom, ktorý sa so slzami v očiach kajá za svoje aktivity a chváli Lukašenka, čo podľa opozície urobil pod nátlakom.Zatknutie Prataseviča a spôsob, akým k tomu Bielorusko dospelo, vyvolali medzinárodné pobúrenie a Európska únia v reakcii uvalila na krajinu ďalšie prísne ekonomické sankcie. Tie podľa bieloruského rezortu zahraničia hraničia s ekonomickou vojnou.Znovuzvolenie Lukašenka za prezidenta vlani v auguste vyvolalo niekoľko mesiacov masívnych protestov. Opozícia výsledok volieb odmietla ako zmanipulovaný. Úrady zareagovali na protesty masívnymi zákrokmi, pričom viac ako 35-tisíc demonštrantov zatkli a mnohých z nich aj zbili. Mnohí opoziční lídri skončili vo väzení alebo museli utiecť z krajiny.