25.8.2025
25. augusta 2025
Novinári a nemocnice nesmú byť terčmi vojenských útokov, vyhlásila OSN
Organizácia Spojených národov v pondelok vyhlásila, že novinári a nemocnice by nikdy nemali byť terčom útokov po tom, ako izraelský úder na nemocnicu v Pásme Gazy zabil najmenej 20 ľudí vrátane piatich ...
25.8.2025 (SITA.sk) - Organizácia Spojených národov v pondelok vyhlásila, že novinári a nemocnice by nikdy nemali byť terčom útokov po tom, ako izraelský úder na nemocnicu v Pásme Gazy zabil najmenej 20 ľudí vrátane piatich novinárov.
„Zabíjanie novinárov v Gaze by malo otriasť svetom, nie k ohromenému tichu, ale k činom požadujúcim zodpovednosť a spravodlivosť,“ uviedla vo vyhlásení hovorkyňa úradu OSN pre ľudské práva Ravina Shamdasaniová. „Novinári nie sú terčom. Nemocnice nie sú terčom," vyhlásila.
Podľa hovorcu Úradu civilnej ochrany v Pásme Gazy Mahmúda Basala izraelské údery zasiahli nemocnicu v meste Chán Júnis. Izraelská armáda uviedla, že „náčelník generálneho štábu dal pokyn na čo najskoršie vykonanie úvodného vyšetrovania,“ a dodala, že „ľutuje akúkoľvek ujmu nestranných osôb". Armáda vyhlásila, že necieli na novinárov.
