25. augusta 2025

Huliakov návrh o hazarde je lobing a nie zákon pre rodiny, myslí si KDH


Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) odmieta návrh zákona, ktorý do parlamentu predložili poslanci okolo ministra Rudolfa Huliaka. Podľa ...



6538f551bfe5d344238690 676x451 25.8.2025 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) odmieta návrh zákona, ktorý do parlamentu predložili poslanci okolo ministra Rudolfa Huliaka. Podľa podpredsedu KDH Mariána Čaučíka návrh otvorene slúži hazardnému biznisu, ohrozuje rodiny a zakrýva miliardové zisky hazardných spoločností, ktoré sa vyhýbajú spravodlivejšiemu zdaneniu.

Protirodinné rozširovanie hazardu


Návrh zvýšiť zdanenie hazardu len o jedno percento aj napriek potrebe konsolidovať, či dokonca skúšať hazard šíriť tak, ako navrhli poslanci okolo Rudolfa Huliaka v parlamente, označili kresťanskí demokrati ako protirodinné rozširovanie hazardu a zástupnú debatu, týkajúcu sa smiešne nízkeho zdanenia hazardu.

Povedzme si pravdu, toto je návrh hazardnej lobby, nie zákon pre rodiny. Hazardné firmy na Slovensku dosahujú obrovské zisky – v minulom roku ľudia stavili viac než 24 miliárd eur, firmy si nechali vyše 1,4 miliardy a štát dostal len približne 350 miliónov. To je výsmech sociálnej spravodlivosti aj schopnosti tejto vlády konsolidovať," vyhlásil Čaučík.

Plánované zriadenie „komory stávkových spoločností“


Podľa neho je obzvlášť cynické, že návrh skupiny okolo Huliaka ruší zákaz prevádzky lotérií počas Vianoc, Veľkého piatku či štátneho smútku.

Tieto dni majú patriť rodinám, pokoju a hodnotám. Návrh ministra cestovného ruchu ich otvára pre hazard. To je priamy útok na rodinu a dôkaz, že vláda sa viac stará o zisky herní než o slovenské rodiny," dodal podpredseda KDH.

Hnutie zároveň kritizuje plánované zriadenie „komory stávkových spoločností“ pod vedením Tiposu. Čaučík to označil za príklad legalizovaného lobingu, keď firmy profitujúce z hazardu budú podľa neho fakticky ovplyvňovať tvorbu legislatívy.

Chce ponúknuť alternatívu


Alternatívu chce ponúknuť samotné KDH. Skupina jeho poslancov predložila novelu zákona o hazardných hrách, ktorá zavádza povinnosť prevádzkovateľov zasielať hráčom mesačný výpis z hráčskeho konta s prehľadom vkladov, výhier, strát a upozornením na riziká hazardu. Podľa právneho experta KDH Jozefa Humenského môže takéto opatrenie zabrániť tomu, aby sa rodiny dostali do finančného kolapsu.

KDH pripravuje aj širšiu, tzv. tieňovú reformu hazardu. Tá má priniesť spravodlivé zdanenie vrátane mimoriadneho odvodu, posilnenie právomocí štátu a obcí pri regulácii hazardu, účinnejšiu prevenciu závislostí a prísnejšie pravidlá pre marketing hazardných hier. „Hazard treba regulovať, zdaňovať a držať pod kontrolou. Nie rozširovať, oslavovať a odovzdávať do rúk lobistov,“ uzavrel Čaučík.

Zdroj: SITA.sk - Huliakov návrh o hazarde je lobing a nie zákon pre rodiny, myslí si KDH © SITA Všetky práva vyhradené.

