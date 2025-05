Novinári apelujú na Radu STVR, aby zabezpečila prítomnosť verejnosti na svojich zasadnutiach

Jednofarebná Rada STVR

. V súvislosti s koncom RTVS a vznikom STVR 1. júla 2024 sa skončil mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja . Verejnoprávny telerozhlas dočasne vedie Igor Slanina , poverenie viesť STVR mu bolo opakovane predlžované, naposledy v utorok 25. marca. Slanina na základe tohto rozhodnutia povedie STVR do 30. júna tohto roka.Na voľbu generálneho riaditeľa STVR bolo potrebné skompletizovať Radu STVR. Štyroch jej členov ešte minulý rok v lete vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ), zvyšných piatich mal zvoliť parlament. Ten voľbu opakovane presúval spolu s ďalšími personálnymi otázkami. Napokon zvyšnú päticu členov Rady STVR navolili poslanci na sklonku marca.O pozíciu generálneho riaditeľa STVR sa uchádza päť kandidátov. Ide o Martinu Flašíkovú Petra Janků , Norberta Branislava Majera a Igora Slaninu. Z verejného vypočutia by mal byť vyhotovený zvukovo-obrazový prenos, ktorý bude online vysielaný na webovom sídle STVR.

5.5.2025 (SITA.sk) - Asociácia európskych novinárov, slovenská sekcia, (AEJ SK) Slovenský syndikát novinárov (SSN) apelujú na Radu Slovenskej televízie a rozhlasu (Radu STVR), aby zabezpečila prítomnosť verejnosti na svojich zasadnutiach v zmysle zákona.Ako ďalej uviedli vo výzve členom Rady STVR, pod ktorou sú podpísaní predseda AEJ SK Ivan Brada a predseda SSN Daniel Modrovský , doterajšie pôsobenie Rady STVR vyvoláva medzi členmi týchto organizácií obavy zo straty akejkoľvek kontroly „nad pokusmi o politické a záujmové ovládanie verejnoprávneho priestoru“.Vylučovanie verejnosti zo zasadnutí Rady STVR je podľa ich názoru nezvyčajné, neštandardné, a tiež nedôvodné.„Otváranie obálok s prihláškami kandidátov do takzvanej „etickej komisie“ STVR na nedávnom zasadnutí Rady STVR s vylúčením verejnosti (vrátane novinárov či zástupcov zamestnancov STVR) a sprevádzané len zvukovým prenosom, považujeme za pokútne a právne napadnuteľné,“ uvádzajú vo výzve, spytujúc sa, kto zaručí, že pri týchto procesoch nedošlo, prípadne v budúcnosti nedôjde k manipulácii volebného procesu.„Zloženie Rady STVR je jednofarebné, jej členov zvolilo ministerstvo kultúry a parlament, teda výlučne vládna koalícia, pričom podpredsedom rady je generálny tajomník ministerstva kultúry Lukáš Machala. Ten bol do tejto funkcie zvolený členmi komisie ministerstva kultúry, medzi ktorými boli zamestnanci ministerstva kultúry aj spriaznené osoby Lukáša Machalu,“ píšu ďalej predstavitelia novinárskych organizácií.Na základe týchto dôvodov sú presvedčení, že Rada STVR je politicky závislá, poniektorí jej členovia sú podľa nich v konflikte záujmov, a to ako etickom, tak aj faktickom. Vyjadrili tiež presvedčenie, že daná situácia je v rozpore s demokratickými princípmi právneho štátu a vidia v nej nesúlad aj s legislatívnymi pravidlami Európskej únie.„Je nepredstaviteľné, aby voľba generálneho riaditeľa verejnoprávneho média v členskom štáte Európskej únie, plánovaná na 12. mája, prebiehala s vylúčením verejnosti. Je nepredstaviteľné, aby členovia Rady STVR o možnosti vylúčiť verejnosť z priamej prítomnosti na tejto voľbe vôbec diskutovali,“ uviedli AEJ SK a SSN.Na všetkých kandidujúcich na post generálneho riaditeľa STVR apelujú, aby trvali na zabezpečení prítomnosti verejnosti pri tom, ako budú 12. mája prezentovať svoje projekty. Rovnako ich vyzvali aj na to, aby sa jasne vyjadrili k možnosti vylúčenia verejnosti zo zasadnutia Rady STVR, na ktorom má byť zvolený nový šéf verejnoprávneho telerozhlasu.„Čo už má byť verejnosti prístupnejšie ako verejnoprávny rozhlas a televízia?“ spytujú sa na záver.