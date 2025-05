Do Ríma už dorazili všetci kardináli voliči, počas konkláve budú odrezaní od okolitého sveta

Mobilné pripojenie nebude dostupné

Očakávajú pastiera blízkeho ľuďom

5.5.2025 (SITA.sk) - V Ríme je už všetkých 133 kardinálov voličov. Všetci budú ubytovaní medzi Domom sv. Marty a starou časťou Domu sv. Marty. Do Sixtínskej kaplnky, v ktorej sa v stredu začne konkláve, sa budú môcť presúvať aj pešo, no po vyhradenom a chránenom chodníku.Okolo priestoru, v ktorom sa budú kardináli pohybovať, budú umiestnené zábrany. Informoval o tom dnes portál Vatican News po brífingu hovorcu Vatikánu Mattea Bruniho v Tlačovom stredisku Svätej stolice.Ukončené sú z veľkej časti aj prípravné práce v Sixtínskej kaplnke, a ku koncu sa blížia aj práce v priestoroch, kde budú kardináli počas konkláve bývať. Presťahovať sa tam budú môcť už v utorok.Kardináli budú počas voľby nového pápeža odrezaní od okolitého sveta. Svoje mobilné telefóny si do Sixtínskej kaplnky brať nemôžu, majú ostať v Dome sv. Marty. Ani tam však, rovnako ako v slávnej kaplnke, nebude dostupné pripojenie.V pondelok sa tiež vo Vatikáne konala desiata generálna kongregácia kardinálov, na ktorej sa podľa hovorcu zúčastnilo 179 kardinálov, z toho 132 voličov.Odznelo počas nej 26 príspevkov, ktoré sa venovali témam ako je úloha mestského štátu Vatikán, misijná povaha Cirkvi, hovorilo sa o výzvach spojených s odovzdávaním viery, starostlivosťou o stvorenstvo, o vojne a roztrieštenosti sveta. Kardináli však vyjadrili aj znepokojenie nad rozdeleniami v Cirkvi.Pokiaľ ide o nového pápeža, mnohí podľa portálu očakávajú pastiera blízkeho ľuďom, spájajúceho všetkých v čase, keď je svetový poriadok v kríze.