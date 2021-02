Novinári sa už nemusia báť ísť na políciu či nahlásiť vyhrážanie, ministerstvo pripravuje zákon

Očista štátu

21.2.2021 (Webnoviny.sk) - Odkazom vlády smerom k novinárom je, že sa už nemusia báť prísť na políciu a nahlásiť vyhrážanie alebo sledovanie. Táto vláda berie akékoľvek vyhrážky vážne a nebude si z nich robiť posmešky. Na nedeľňajšom brífingu to povedal predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Kristián Čekovský OĽaNO ).Slovensko si v nedeľu, 21. februára, pripomína tri roky od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podľa Čekovského je dôležité, aby bola vražda vyšetrená. Tiež je dôležitá taká očista štátu, aby sa podobná tragédia už nezopakovala. Zdôraznil, že počas minulej vlády Slovensko výrazne kleslo v rebríčku slobody tlače, a to z 12. na 33. miesto.„Dôvodmi bola práve tragická udalosť, ale aj slovné ataky, dianie vo verejnoprávnych médiách. Vieme presne, čo máme robiť, aby sa nám podarilo postavenie zlepšiť," doplnil Čekovský. Rebríček vydáva medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc.Podľa podpredsedu Národnej rady SR (NR SR) Gábora Grendela (OĽaNO) sa novinárom človek stane z presvedčenia, že zákony majú platiť pre všetkých rovnako a keď sa mocní cítia nad zákonom a kradnú, treba na to poukázať a informovať verejnosť. „Ján Kuciak bol majstrom svojho povolania," podotkol. Doplnil, že úlohou tejto vlády je, aby tí čo klamali a kradli, boli spravodlivosti potrestaní. „Dlžíme to nielen verejnosti, ale hlavne Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej," dodal.Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) pripomenula, že vtedajšie vedenie rezortu krátko po ich smrti sľúbilo, že pripraví zákon na ochranu novinárov. Nestalo sa tak, no podľa Milanovej teraz pripravujú zákon, ktorý bude garantovať vyššiu ochranu novinárov aj zdroja. „Našou úprimnou snahou je, aby mediálne prostredie bolo na Slovensku lepšie," uviedla.