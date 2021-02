Krajčí nezvláda riadenie ministerstva. Sulík pozná jeho možných náhradníkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.2.2021 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) pozná ľudí, ktorí by mohli nahradiť ministra zdravotníctva (OĽaNO) . Ako uviedol v diskusnej relácii RTVS O päť minút 12, vie o niekoľkých ľuďoch, ktorí by zvládli rezort zdravotníctva.Minister nie je presvedčený o tom, že Krajčí zvláda riadenie Ministerstva zdravotníctvo SR, keďže nejde o človeka, ktorý by celý život niečo riadil. Z daného dôvodu dochádza podľa Sulíka k zlyhaniam. Minister hospodárstva zároveň v relácii povedal, že s Krajčím otvorene diskutoval.