Nedeľa 25.1.2026
Meniny má Gejza
Denník - Správy
25. januára 2026
Novinárska cena otvára 22. ročník, tentoraz však prináša mnohé novinky aj zmeny v odovzdávaní cien
Novinárska cena otvára 22. ročník, tento rok prichádza aj s viacerými novinkami. Novinársku cenu vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti, tentokrát s ...
25.1.2026 (SITA.sk) - Novinárska cena otvára 22. ročník, tento rok prichádza aj s viacerými novinkami. Novinársku cenu vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti, tentokrát s heslom „Odvaha si zaslúži oporu“. Redakcie, autori a tiež verejnosť môžu svoje príspevky z roku 2025 prihlásiť do 9. marca.
„V projekte Novinárskej ceny pomáhame tvoriť zázemie pre tú časť novinárskej obce, ktorá napriek tlakom neustupuje z profesionálnych štandardov a odkazujeme im, že v tom nie sú sami. V roku 2026 preto budeme hovoriť o odvahe novinárok a novinárov a prostredníctvom ocenenia tých najlepších chceme pripomínať, že celá novinárska komunita si zaslúži nielen ocenenie, ale aj oporu,“ uviedol správca Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák.
Ocenenie prichádza tento rok s viacerými novinkami, ktorých cieľom je posilniť postavenie Novinárskej ceny ako najvyššieho ocenenia kvalitnej žurnalistiky na Slovensku. Najvýraznejšou zmenou v organizácii je partnerstvo s Asociáciou tlačených a digitálnych médií (ATDM). Nadácia vysvetlila, že toto spojenie nadväzuje na pôvodný zámer, keď Novinárska cena vznikala v roku 2002 s podporou Slovenského syndikátu novinárov.
„Spojením s ATDM opätovne zapájame reprezentatívnu stavovskú mediálnu asociáciu do organizácie Ceny. Od spolupráce si sľubujeme systematickejšiu aktivitu na strane vydavateľov vo fáze prihlasovania príspevkov do súťaže z celého spektra médií, ktoré Asociácia združuje,“ uviedol Blščák, ktorý súčasne predpokladá, že ATDM pomôže súčasne zvýšiť dôveryhodnosť a reputáciu Novinárskej ceny.
Podľa predsedu predstavenstva ATDM Alexeja Fulmeka je dôležité spojiť sily najmä v čase, keď je nezávislá žurnalistika pod veľkým tlakom. „Užšia spolupráca ATDM s Novinárskou cenou je pre nás prirodzeným krokom a tiež vyjadrením podpory tomuto etablovanému projektu. Chceme byť pri tom, keď sa oceňuje kvalita, etika a odvaha, ktoré sú pre zachovanie dôvery v médiá nevyhnutné,“ dodal Fulmek.
Tento ročník prináša aj novú súťažnú kategóriu - Kultúrna žurnalistika. „Kultúra sa v uplynulom roku stala jednou z určujúcich tém verejnej diskusie. Preto chceme vyzdvihnúť význam kvalitnej žurnalistiky v tejto oblasti. Dlhodobo vnímame, že kultúrna publicistika si zaslúži rovnakú pozornosť a spoločenskú váhu ako iné novinárske žánre,“ vysvetlili organizátori, ktorí tak vytvorili priestor pre ocenenie autorov, reflektujúcich umenie.
Ďalšou zmenou je nahradenie kategórie Občianskej žurnalistiky kategóriu Blog. Ide tak o jedinú kategóriu, ktorá je otvorená pre neprofesionálnych autorov. Novinárska cena chce oceniť aj dôležitý hlas aktívnych občanov, ktorí nie sú súčasťou redakcií, no svojimi textami v blogových sekciách médií obohacujú verejnú diskusiu.
Organizátori avizujú zmeny aj v samotnom slávnostnom odovzdávaní cien. „Ceremoniál, ktorý sa uskutoční 20. mája, sa z priestorov Starej tržnice presúva do Divadla Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave, čo symbolicky podčiarkuje prepojenie žurnalistiky s verejným kultúrnym priestorom,“ priblížili organizátori.
Spoločne sa budú udeľovať ceny v jedenástich kategóriách. O víťazoch bude aj tento rok rozhodovať takmer 50 osobností z novinárskeho, kultúrneho či spoločenského života na Slovensku a v zahraničí. Rada Novinárskej ceny zároveň rozhodne o udelení špeciálnej Ceny otvorenej spoločnosti.
Autori a verejnosť môžu prihlasovať príspevky prostredníctvom webu www.novinarskacena.sk. Prihlásiť môžu práce publikované v roku 2025. Môže ísť aj o cudzojazyčné texty, priložený však musí byť aj slovenský preklad. Autor môže pritom do jednej kategórie poslať maximálne dve prihlášky, pričom celkový počet prác jedného autora je obmedzený na tri.
