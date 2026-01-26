|
Pondelok 26.1.2026
Meniny má Tamara
26. januára 2026
Viete, ako efektívne obmedziť šírenie vírusov? Toto radia odborníci
Hygienici upozorňujú aj na význam očkovania proti respiračným ochoreniam, najmä proti chrípke, ochoreniu COVID-19 a pneumokokovým infekciám.
Zdieľať
Krátke a intenzívne vetranie miestností v zimnom období môže výrazne znížiť koncentráciu vírusov v interiéri bez výrazného ochladenia priestoru. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR ho odporúča ako jedno z opatrení na prevenciu chrípky a ďalších respiračných ochorení.
„Nárazové vetranie v trvaní tri až päť minút vymení veľkú časť vzduchu a s ním aj vírusové aerosóly vo vydýchanom vzduchu. Infekcia závisí od množstva vdýchnutého vírusu. Keď vetranie zníži koncentráciu vírusov, klesne tak aj riziko nákazy,“ uviedol ÚVZ.
Dodal, že krátke vetranie je vhodnejšie ako dlhé pootvorenie okna, pretože riediaci efekt studeného vzduchu je okamžitý a dominantný. „Ochladí sa pritom hlavne vzduch, nie steny a nábytok, a miestnosť sa rýchlo znovu zohreje,“ upozornil.
ÚVZ zároveň pripomína aj ďalšie všeobecné zásady prevencie ochorení prenášaných vzdušnou cestou, najmä počas chrípkovej sezóny. Odporúča vyhýbať sa kontaktu s osobami s príznakmi ochorenia, dôsledne dbať na hygienu rúk a dodržiavať respiračnú etiketu, teda kašľať a kýchať do vreckovky alebo lakťovej jamky. Dôležitá je aj pravidelná dezinfekcia často dotýkaných povrchov.
Hygienici upozorňujú aj na význam očkovania proti respiračným ochoreniam, najmä proti chrípke, ochoreniu COVID-19 a pneumokokovým infekciám. V prípade prvých príznakov ochorenia odporúčajú zostať doma a obmedziť kontakt s inými osobami, najmä s rizikovými skupinami. Prekrytie dýchacích ciest respirátorom je podľa nich vhodné najmä v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb a v preplnených priestoroch, ako aj u osôb, ktoré pociťujú príznaky respiračného ochorenia.
