Novinárske ceny za rok 2022 smerujú do 11 redakcií, jednu získal aj ruský novinár (video+foto)

O vojne aj LGBTI+ komunite

Cenu získal aj ruský novinár

4.5.2023 (SITA.sk) - V Svetový deň slobody tlače udelili Novinárske ceny 2022, ktoré smerujú do 11 redakcií. Po dve získali Sme, RTVS a český Deník N, a po jednej cene získali Investigatívne centrum Jána Kuciaka, Denník N, TV Markíza, TV JOJ, Kapitál, Aktuality.sk, projekt Romale a magazín Jádu.O cenu v 19. ročníku sa uchádzalo 480 prihlásených prác, ktoré hodnotilo 13 porôt. Informoval o tom portál novinarskacena.sk Témy, ktoré dominovali v tohtoročnej súťaži, boli vojna na Ukrajine a témy menšín, rodovej nerovnosti a LGBTI+ komunity, ktoré sa dostali do popredia celospoločenskej diskusie po tragickej udalosti v Bratislave na Zámockej ulici pred podnikom Tepláreň.V rámci investigatívnej žurnalistiky boli odhalené závažné kauzy a porotu zaujali aj príspevky na regionálnej úrovni.Ako ďalej portál uviedol, precedensom v histórii súťaže bolo udelenie Ceny otvorenej spoločnosti pre zahraničného laureáta, ktorú získal ruský novinár a opozičný politik Vladimir Kara-Murza , pričom doteraz túto cenu vždy dostali slovenskí novinári. Rada novinárskej ceny udelenie zdôvodnila, že rok 2022 priniesol zmeny, na ktoré reagovali.„O to viac, že 3. máj nie je iba slovenský, ale aj Svetový deň slobody tlače. Vysielame tým signál do sveta, osobitne do Ruska, a naše posolstvo znie: Môžete zničiť krajinu, ako ničíte dnes Ukrajinu, môžete zabíjať ľudí, ako zabíjate Ukrajincov, medzi nimi aj novinárov, no nikdy nemôžete zničiť a zabiť slobodu," uviedla rada s tým, že Kara-Murza sa stal symbolom túžby po slobode a odporu proti Putinovej diktatúre ako aj boja novinárov za slobodu v Rusku.