Zákon o sociálnom poistení môže nespravodlivo „zabetónovať“ až o 80 percent vyššie dôchodky pre policajtov, varuje RRZ

Zákon o sociálnom poistení sa tak má zosúladiť s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu SR. Ide o judikatúru k posudzovaniu nároku na čiastkový starobný dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov.





4.5.2023 (SITA.sk) - Vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení môže nespravodlivo "zabetónovať" o 25 až 80 percent vyššie civilné dôchodky pre bývalých vojakov a policajtov s ročnými nákladmi 21 miliónov až 44 miliónov eur. Vo svojom blogu na to upozorňuje člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Martin Šuster. Navrhovaná novela zákona, o ktorej má v druhom čítaní na aktuálnej schôdzi rokovať parlament, podľa neho zachováva a dokonca ešte rozširuje desaťročnú prax dvojitého započítavania časti nárokov príslušníkov silových zložiek.Problém je podľa člena RRZ v tom, že bývalým policajtom a vojakom sa pri výpočte výšky dôchodku zo Sociálnej poisťovne zohľadňujú nielen príjmy, z ktorých naozaj platili odvody do Sociálnej poisťovne, ale aj ich pôvodné príjmy v armáde či polícii.„Z dostupných údajov nevieme, o koľko sú mzdy bývalých vojakov a policajtov v civile nižšie, než ich pôvodný príjem, pravdepodobne však sú výrazne nižšie," uviedol Šuster.Ak sú ich civilné príjmy medzi minimálnou a priemernou mzdou, tak nesprávny výpočet tzv. priemerného mzdového bodu vyjadrujúceho podiel ich príjmu voči priemernej mzde im podľa Šustera zvýši civilnú časť dôchodku o 25 percent až 80 percent.Ministerstvo práce a Sociálna poisťovňa podľa Šustera argumentujú tým, že musia použiť takýto štedrý výpočet civilných dôchodkov, lebo podobný systém uplatňovali už 10 rokov.„Takéto vysvetlenie je ťažko pochopiteľné. Ak máme v systéme chybu, tak novela zákona by mala chybu odstrániť, nie ju zakonzervovať," zdôraznil. Podľa neho je takýto postup diskriminačný voči viac ako miliónu "bežných" penzistov.„V neposlednom rade je to nespravodlivé voči budúcim generáciám, ktoré tieto neopodstatnené výdavky v desiatkach miliónov eur budú musieť jedného dňa splatiť," uviedol.Riešenie civilných dôchodkov pre príslušníkov silových zložiek je pritom podľa Šustera pomerne jednoduché, podobné sa používa pre ľudí, ktorí väčšinu života odpracovali v zahraničí a u nás odpracovali menej ako 15 rokov.„Dôchodky bývalých vojakov a policajtov by mali závisieť výlučne od obdobia platenia civilných odvodov do Sociálnej poisťovne a od výšky ich odvodov," dodal člen rozpočtovej rady.Nárok na čiastkový starobný dôchodok zo systému sociálneho poistenia majú mať od júla tohto roka aj poberatelia výsluhových dôchodkov, ktorí nesplnili podmienku 15 rokov dôchodkového poistenia.Poberateľom výsluhových dôchodkov sa tak zhodnotí celkový počet rokov obdobia dôchodkového poistenia získaný v dôchodkovom systéme na Slovensku, a to systéme dôchodkového poistenia spravovanom Sociálnou poisťovňou, ako aj v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.„Vzhľadom na to, že cieľom právnej úpravy v tejto časti je precizovanie súčasného právneho stavu, kedy Sociálna poisťovňa už rozhoduje v súlade s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, nepredpokladáme dodatočné vplyvy na rozpočet Sociálnej poisťovne," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.