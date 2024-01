Novinka kráľovnej islandskej krimi. Mrazivý príbeh Niet úniku

Séria sa volá Čierny ľad a je pomenovaná podľa špecifického meteorologického javu. „Chápem, prečo v mnohých čitateľoch rezonujú knihy od Yrsy. Sú pútavé, originálne a vzrušujúce,“ tvrdí svetoznámy autor bestsellerov James Patterson.

Mrazivá vražda v islandskej divočine a stopy zaviate snehom...

Keď sa Karl vyberie na statok svojich známych, pretože sa mu už niekoľko dní neozývajú, ešte netuší, aká hrôza ho v ich vile čaká. Idylická islandská príroda ostro kontrastuje so strašným, nevysvetliteľným zločinom. Vyšetrovatelia Týr, Karolína a patologička Idunn sa snažia rozpliesť komplikovaný príbeh domácnosti, ktorá sa stala miestom hrozivej tragédie.

Sóldís sa teší na svoju novú prácu na statku, ďaleko od ruchu mesta a svojho agresívneho bývalého priateľa. Potrebuje čas pre seba, aby sa rozhodla, kam bude smerovať jej nový život a dokončila diplomovú prácu. Ani netuší, že sa práve priplietla do siete šialenca. Do siete, z ktorej niet úniku.

„V každom prípade bolo celkom zjavné, že nezomrela prirodzenou smrťou. Navyše to potvrdzovala aj krv, ktorou boli postriekané steny, podlaha, a dokonca aj strop. Karl si zakryl ústa dlaňou a vycúval z izby. Usiloval sa potlačiť nevoľnosť a zbieral odvahu nazrieť do ostatných miestností, aby zistil, či tam nenájde Reyniho a obe dievčatá. Ako prvé otvoril dvere do izby staršej dcéry a pri pohľade, ktorý sa mu naskytol, už nevoľnosť neovládol.“

Ak by mala byť toto vaša prvá kniha od Yrsy, neváhajte – dostanete naozaj nadupanú mrazivú severskú detektívku. Presne to, čo od tohto žánru očakávate. Napätie, desivé vraždy a bezcitný, šialený vrah. Striedanie kapitol, ktoré vás budú hnať ďalej a ďalej.

„Strašidelný, nemilosrdný, intenzívny. Tak je možné popísať štýl tejto islandskej spisovateľky. Namiesto historiek o šťastných turistoch prináša z obľúbeného severského ostrova desivé príbehy plné smrti, po ktorých prečítaní túžite po ďalších knihách Yrsy Sigurðardóttir,“ napísal o knihe Niet úniku nemecký časopis Ratgeber Frau und Familie.

Yrsa Sigurðardóttir vyštudovala stavebné inžinierstvo, ale od vydania debutového románu v roku 2005 (česky Poslední rituál, Metafora 2007) sa venuje predovšetkým literatúre. Jej romány patria k špičke severskej krimi a trileru. Vychádzajú v prekladoch do viac než 30 jazykov a získali mnoho ocenení. Okrem trilerov má na konte aj romány pre deti a mládež a spolu s Ragnarem Jónassonem organizuje každoročný festival, venovaný detektívkam a trilerom, ktorý hostil napríklad Dana Browna či Hilary Clinton.