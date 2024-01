Futuristické slúchadlá FreeClip od Huawei majú jeden z najpokročilejších dizajnov

Na strane druhej sa pomerne často stretávajú s kritikou, zameranou na potenciálne pohodlie, resp. nepohodlie pri nosení. Inak povedané - otvorený dizajn slúchadla nemusí vyhovovať každému. Práve tieto dôvody sa stali hnacou silou inovácie, ktorá viedla k vývoju slúchadiel FreeClip - najnovšieho počinu v tejto oblasti od značky Huawei.

Tento výrobca už v minulosti niekoľkokrát ukázal, že sa nebojí inovovať a ísť proti prúdu. Jeho vývojári si uvedomovali nedostatky väčšiny slúchadiel do uší otvoreného typu, a preto pri navrhovaní vzala do úvahy negatívne ohlasy používateľov týkajúce sa dizajnu, pohodlia a zvukového zážitku. Vývoj to bol naozaj náročný - trvalo celé tri roky, kým nový produkt vyladili do finálnej podoby.

Hoci Huawei FreeClip dokážu zaujať mnohými jedinečnými funkciami, je to práve C-bridge Design, ktorý robí slúchadlá unikátne. Tento doteraz nevídaný prvok totiž zaujme na prvý pohľad.

Príbeh inovácie: C-bridge Design

Huawei FreeClip boli uvedené na trh v rámci najnovšej filozofie značky pod názvom Fashion Forward, ktorá stelesňuje módu, štýl a pohodlie. Huawei FreeClip majú podobu módneho doplnku, vytvoreného tak, aby oslovil používateľov, ktorým záleží na dizajne ich slúchadiel. Aby vyhoveli rôznym vkusom a štýlom, dodávajú sa v dvoch jedinečných variantoch - v pôsobivom fialovom a minimalistickom čiernom prevedení.

Na dosiahnutie optimálneho dizajnu, ktorý vyvažuje veľkosť, hmotnosť a kvalitu, využila spoločnosť Huawei filozofiu dizajnu, ktorý sa zameriava na človeka. Výsledkom bola efektívna architektúra v tvare písmena C, ktorá zjednocuje dizajn zariadenia, akustiku a ovládacie prvky, a to všetko pri zabezpečení stability a odolnosti. Huawei špeciálne navrhol C-bridge Design, ktorý využíva niektoré z najrozsiahlejších a najkomplexnejších inžinierskych metód s cieľom dosiahnuť dokonalú rovnováhu medzi estetikou a ergonomickým komfortom.

Ergonomický komfort a stabilita

C-bridge dizajn bol vytvorený na základe analýz z viac ako 10 000 ľudských uší, čím sa zabezpečilo, že nosenie bude pohodlné a bezpečné bez ohľadu na veľkosť a tvar ucha. Prototypová infraštruktúra C-bridge Design je vyrobená z vysoko výkonného niklu titánovej (Ni-Ti) zliatiny s tvarovou pamäťou, ktorá zabezpečuje optimálne pohodlie pre rôzne veľkosti a tvary uší. Pamäťová zliatina zároveň obsahuje 9 jadrových drôtov a 1 pamäťový oceľový drôt, ktorý je však tenký ako jeden drôt. Vďaka tomu každé slúchadlo váži iba 5,6 g, čo je dostatočne pohodlné na nosenie po celý deň.

Spolu s ergonomickými konvexno-konkávnymi štruktúrami Acoustic Ball a Comfort Bean, každá funkcia spolupracuje na efektívnejšom rozložení tlaku na celé ucho, čím sa znižuje typické nepohodlie, ktoré sa často vyskytuje pri klipových zariadeniach. Tým sa vytvára bezpečné a zároveň ergonomické uchytenie, ktoré zostáva pohodlne pripevnené na ušiach používateľa.

Vylepšený zážitok zo zvuku

Mnohí používatelia nie sú spokojní so zvukovým zážitkom otvoreného dizajnu. Je to spôsobené najmä vzdialenosťou zvukového výstupu od zvukovodov používateľa, čo nielen znižuje čistotu zvuku, ale zvyšuje aj možnosť úniku zvuku. C-bridge Design to rieši vytvorením optimálnej vzdialenosti medzi Comfort Bean a akustickou loptičkou a je naklonený pod uhlom 11,4°, aby sa zabezpečilo, že tesne prilieha pozdĺž zakrivenia ucha. Dizajn C-bridge s materiálom z pamäťovej zliatiny a optimálnym uhlom naklonenia zaisťuje, že Acoustic Ball pristane nad zvukovodom používateľa.

Guľôčka teda pokrýva obvod okolo ušných chrupaviek, (konkrétne crus helixu a antitragusu) a pohodlne sa prispôsobí ušiam používateľa, a zároveň približuje audio produkciu bližšie k zvukovodu bez úplného blokovania zvukovodu, pričom priemer guľôčky je na optimálnej veľkosti 13,3 mm.

Zároveň bola kvalita zvuku Huawei FreeClip ďalej posilnená dvoma funkciami – duálnym magnetom vysokocitlivej budiacej jednotky a systémom Reverse Sound Waves System. Duálny magnetický menič zvyšuje intenzitu magnetickej indukcie, čím vytvára lepšiu čistotu zvuku a rezonanciu, zatiaľ čo systém reverzných zvukových vĺn znižuje únik zvuku a udržuje vaše počúvanie pohlcujúce a súkromné.

Predefinované pohodlie: 36-hodinová výdrž batérie, odolnosť voči potu a vode

C-bridge Design bol vytvorený s funkciou dotykových gest, takže používatelia môžu robiť rýchle gestá pozdĺž mostíka na ovládanie prehrávania zvuku. A napriek svojmu ľahkému telu je celkové zariadenie stále schopné umiestniť výkonnú batériu, ktorá vydrží spolu s nabíjacím puzdrom až 36 hodín, pričom každé slúchadlo vydrží až 8 hodín nepretržitého počúvania.

Aj keď Huawei FreeClip využívajú koncepciu otvoreného dizajnu, disponujú až trojitou redukciou šumu hovorov, ktorá zaisťuje, že hovory sú čisté aj v hlučnom prostredí. Spolu s algoritmom DNN poháňaným AI a kanálom na potlačenie zvuku zabudovaným do akustickej gule dokážu slúchadlá Huawei FreeClip efektívne minimalizovať okolitý hluk a pomáhajú obmedzovať aj hluk vetra, takže používatelia môžu telefonovať bez obáv.

Huawei FreeClip sú tiež prvé slúchadlá s otvoreným uchom na trhu, ktoré nerozlišujú medzi ľavým a pravým uchom. Majú technológiu Smart Wear Detection, ktorá automaticky rozpoznáva ľavé ucho od pravého a podľa toho prepína zvukové kanály.

Používatelia, ktorí svoje slúchadlá často používajú na fitness a športové aktivity, si môžu byť istí, že ich slúchadlá sú chránené IP54 odolnosťou proti vode, prachu, a potu.

Dokonalý zvuk a sloboda zároveň

Okrem skvelých funkcií ponúkajú slúchadlá FreeClip štýlový a unikátny C-Bridge dizajn pre extra komfort. Je skvelý pre používateľov, ktorí hľadajú slúchadlá do uší, ktoré sa hodia do rôznych situácií, a zároveň dokážu stále dobre vyzerať. Sú teda ideálne pre tých, ktorí hľadajú funkčné slúchadlá do uší dostatočne štýlové na to, aby sa nimi mohli pochváliť kdekoľvek, či už je to telocvičňa, kancelária, alebo večer s priateľmi.