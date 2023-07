Novinka leta oslavuje diverzitu a spolupatričnosť

Limitovaná edícia IQOS ILUMA WE

13.7.2023 (SITA.sk) - Festivalová sezóna je v plnom prúde a priniesla už aj prvé novinky. Jednou z nich je nová skladba od Adama Pavlovčina, známeho pod umeleckým menom ADONXS. Novinku predstavil na Pohode v IQOS Bezdymovej zóne.Adam patrí k našim najhranejším domácim interpretom a fanúšikovskú základňu rozšíril nielen výnimočným hudobným prejavom, ale aj výraznou osobnosťou a originalitou, ktorá prináša na pódiá festivalov jedinečný zážitok. Ten si mohli vychutnať dospelí návštevníci Pohody a IQOS Bezdymovej zóny, kde ADONXS uviedol svoju najnovšiu skladbu. Pracovné leto však pre Adama týmto ani zďaleka nekončí. "Highlightom môjho leta je Sziget Festival v Budapešti, ktorý privíta hviezdy ako Florence and The Machine, Billie Eilish či Imagine Dragons a ja sa nesmierne teším na túto príležitosť a skúsenosť. Popritom trávim pomerne veľa času v bratislavskom štúdiu LVGNC, kde vznikajú ďalšie nové demá/skladby, zatiaľ iba do "šuplíka", ako to ja nazývam, a pracuje sa pomaličky aj na slovenskej tvorbe," hovorí obľúbený slovenský interpret.Takto zrejme vznikala aj najnovšia originálna skladba pri príležitosti uvedenia limitovanej edície IQOS ILUMA WE. "Tak ako pri každej spolupráci, vždy sa snažím vcítiť sa do konceptu a predstavy klienta a zároveň ho doplniť o svoju víziu daného produktu. Pri limitovanej edícii IQOS ILUMA WE som mal rozhodne potrebu odkloniť sa od melancholického a baladového prístupu k tvorbe a práve naopak, prísť s niečím povzbudivým a rytmickejším. Koniec koncov, rovnako to cítili aj dospelí používatelia, ktorí hlasovali v ankete," vysvetľuje Adam Pavlovčin.Čo je koreňom tejto limitovanej edície? Podľa Adama pocit patriť do diania a byť aj jeho súčasťou, či už pri tvorbe, alebo pri oslave filmu či hudby. "Sám naplno rozumiem pocitu alebo potrebe byť videný a rešpektovaný a táto edícia sa rozhodne nesie aj v tomto duchu," dopĺňa. S tým sa spája aj vytváranie väčšieho priestoru pre diverzitu a spolupatričnosti v spoločnosti. Aký význam majú tieto aspekty pre samotného Adama? "Myslím, že v posledných pár rokoch sa tieto slová dostali do popredia a určite sa mi obe asociujú s pozitívnou konotáciou. Diverzitu by som dnes preformuloval ako realistické vykreslenie skutočnosti a priestor, ktorý sa nevyhradzuje možnostiam, zatiaľ čo spolupatričnosť ako solidarita a empatický prístup medzi ľuďmi, ktorý je tak veľmi dôležitý," dodáva.Farebnosť limitovanej edície ilustruje rozmanitosť, ale aj jednotu a spolupatričnosť komunity dospelých na celom svete, ktorí prestali fajčiť a prešli na túto bezdymovú alternatívu. Limitovaná edícia bola exkluzívne uvedená na trh v IQOS Bezdymovej zóne na festivale Pohoda, kde si ju dospelí fajčiari mohli zakúpiť v predstihu. V predajniach IQOS ju nájdu od 10. júla 2023 v troch verziách – IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA a kompaktný univerzálny prístroj IQOS ILUMA ONE.*Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.Informačný servis