Zelenskyj víta „kroky vpred“ na summite NATO, teraz je dôležité dostať celý rad zbraní

Sila zbraní prináša víťazstvo

Žiadne z území nevymenia

Vyjadril sa aj americký prezident

13.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summite Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v Litve privítal „malé kroky vpred“, ktoré jeho krajinu posúvajú bližšie k víťazstvu nad ruskými silami.Ukrajinský líder zdôraznil, že je dôležité dostať celý rad zbraní, z ktorých veľkú časť dodáva Západ. Povedal, že pokračujú rozhovory o dodávkach delostrelectva a zdôraznil potrebu systémov protivzdušnej obrany.„Sila zbraní vždy prináša víťazstvo na bojisku,“ povedal. Zelenskyj privítal nové bezpečnostné záruky, ktoré prisľúbili krajiny G7, pričom uviedol, že sú súčasťou „cesty Ukrajiny do NATO“.Zatiaľ čo aliancia neponúkla harmonogram očakávaného členstva Ukrajiny v NATO, Zelenskyj povedal, že Ukrajina nikdy nebude súhlasiť so žiadnou dohodou, ktorá by mohla zahŕňať výmenu ukrajinského územia s cieľom uľahčiť cestu k členstvu v aliancii.„Nikdy nevymeníme žiadny štatút za žiadne z našich území,“ odpovedal Zelenskyj na otázku. „Aj keby to bola len jedna dedina s jednou staršou osobou, naše územia nevydáme ani ich nevymeníme za zmrazený konflikt.“Americký prezident Joe Biden na konci summitu povedal: „Jedna vec, ktorú Zelenskyj teraz chápe, je to, že či už je alebo nie je v NATO, nie je to relevantné, pokiaľ má záväzky“, ako sú bezpečnostné záruky na dlhšie obdobie. „Takže ho to teraz nezaujíma.“