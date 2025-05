Novinky značiek Denkmit, dmBio a hautsache zabodovali v 14. ročníku programu Voľba spotrebiteľov

Prehľad ocenených výrobkov dm drogerie markt

16.5.2025 (SITA.sk) - Marketingový program Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka zavŕšil svoj štrnásty rok sledovania inovatívnych produktov a produktových radov ponúkaných slovenským zákazníkom májovým galavečerom, kde predstavil víťazov tohto ročníka. Prihlásených adeptov hodnotila v prvom kole odborná porota tvorená zástupcami z oblasti retailu, výroby a komunikácie, v ďalšom kole už o víťazoch rozhodovala reprezentatívna vzorka tvorená 2000 respondentmi.V dm drogerie markt zákazníci nájdu celkovo až 32 vlastných dm značiek. V priebehu septembra 2024 pribudla v sortimente dm nová exkluzívna značka dm – hautsache , ktorá vznikla v spolupráci s odborníčkou na krásu Susanne Krammer, pôsobiacou na sociálnych sieťach ako @fraubeauty. Umiestnila sa na prvom mieste v kategórii Pleťovej kozmetiky.Naopak, stálicou v sortimente je značka Denkmit, ktorej zavedenie v Nemecku sa datuje ešte do roku 1990. Jej ošetrujúci sprej na nábytok získal najlepšie hodnotenie v kategórii čistiacich prostriedkov.Za víťaza v kategórii rastlinných nápojov si hodnotiaci spotrebitelia zvolili ovsený nápoj bez cukru značky dmBio. Tá v dm označuje potraviny z biologického poľnohospodárstva, ktorých pretrvávajúcu kvalitu zaručujú pravidelné kontroly zloženia aj výrobných procesov. Zameriava sa nielen na vegetariánov, vegánov či ľudí s potravinovými intoleranciami, ale aj na všetkých, ktorým pri výbere potravín záleží na udržateľnosti ich procesu výroby či spracovania. "V roku 2024 uviedla značka dmBio na trh viaceré inovatívne a trendové novinky, jednou z nich bol práve ocenený dmBio ovsený nápoj bez cukru," vyjadrila sa asistentka nákupu značiek dm Elena Černáčková. "Táto priazeň nás veľmi teší a je pre nás príjemným povzbudením do toho, aby sme naďalej do regálov a e-shopu prinášali okrem drogérie aj nové, zaujímavé a kvalitné potraviny."Denkmit Ošetrujúci sprej na nábytok, 300 mlUvedenie na trh: 12/2024(0,54 € za 100 ml)Ošetrujúci sprej na nábytok s antistatickou formulou efektívne čistí, chráni a znižuje usadzovanie prachu. Navyše pomáha redukovať peľové alergény, čím prispieva k zdravšiemu prostrediu v domácnosti. Sprej je ideálny na drevo, plast a sklenené povrchy a zanecháva nábytok čistý a lesklý.DmBio Ovsený nápoj bez cukru, 1 lUvedenie na trh: 04/2024(0,17 € za 100 ml)Ovsený nápoj bez cukru značky dmBio je ideálny ako náhrada klasického kravského mlieka. Je vyrobený z čisto organických zložiek bez pridania cukru. Je skvelý aj do pudingov alebo dezertov, využiť sa dá aj pri varení. Výborne tiež chutí s espressom. Ovsený nápoj bez cukru značky dmBio je nositeľom certifikátu Naturland.Značka hautsacheUvedenie na trh: 09/2024Značka hautsache spája všetky potrebné účinné látky pre pleť v šiestich kvalitných produktoch bez parfumácie. Značka prináša čistiacu penu, čistiaci olej, sérum s vitamínom C aj sérum pre posilnenie bariéry pokožky, denný krém s LSF a regeneračný nočný krém – ideálne pre jednoduchú rannú a večernú rutinu starostlivosti o tvár. Produkty sú založené na vedeckých štúdiách, ľahko sa používajú a sú vyrobené v Nemecku.Informačný servis