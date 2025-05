Naď sa pustil do Gašpara, koalícia podľa neho namaľovala terč na chrbát normálnemu chlapovi z Oravy – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Premiér Laťáka dokonca označil za militantného

Gašpar si pomýlil symboly

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Na tlačovej besede bol aj samotný Peter Laťák

Bol vypovedať na polícii

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vznesené obvinenie

16.5.2025 (SITA.sk) - Podpredseda Národnej rady SR Smer-SD ) hovorí o človeku, ktorý šíri nenávistné prejavy s chladnou zbraňou v ruke, išlo však o človeka v kroji s valaškou. Upozornil na to predseda strany Demokrati Ako vysvetlil, za posledné dni predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), Tibor Gašpar (Smer-SD), poslanec Richard Glück a vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra namaľovali terč na chrbát Petrovi Laťákovi."Peter Laťák je normálny chlap z Oravy, má 48 rokov, je ženatý, je mimoriadne aktívny z hľadiska humanitárnej pomoci, je to bývalý starosta, má dve vysoké školy. Je to aktivista, ktorému extrémne záleží na budúcnosti Slovenska. Je to niekoľko dní, čo Petra šikanujú pre jeho politický názor," vyhlásil Naď.Pripomenul, že predstavitelia súčasnej koalície púšťali na svojej tlačovej besede video, v ktorom bol Laťák oblečený v kroji a v ruke držal oravskú valašku. Na videu sa vyjadril, že keď sa demokratická opozícia spája, je to posledným klincom do rakvy politického pôsobenia Fica. Gašpar ho označil za človeka šíriaceho nenávistné prejavy s chladnou zbraňou v ruke, konkrétne sekerou."Minimálne 60 percent ľudí si želá, aby Robert Fico skončil v politike. A jeden z nich - človek milión - Peter Laťák to povie. A oni si dovolia zverejňovať jeho tvár, hovoriť o ňom, že chce zabiť Fica a tým mu namaľovať terč na chrbte. To, čo si dovoľujú ľudia ako Gašpar, ktorý by mal šúchať nohami po tom všetkom čo narobil?" zdôraznil Naď a upozornil, že premiér Laťáka dokonca označil za militantného, pretože jestvuje video, na ktorom strieľa z ručnej zbrane."Peter Laťák nie je držiteľom zbrojného preukazu. Bol oficiálne na strelnici. Dostal to ako darček a bol si raz zastrieľať pred mnohými rokmi," upozornil Naď, ktorý súčasne ukázal fotografie, na ktorých minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) strieľa z ostreľovacej pušky, a Fica, ktorý drží útočnú pušku.Naď tak chcel poukázať na to, že podľa ich meradla by sa aj minister vnútra či premiér dali nazvať militantnými. Ak ide o chladné zbrane, ukázal aj sériu fotiek predsedu vlády, na ktorých drží v ruke sekeru alebo valašku.Ďalším klamstvom Gašpara je podľa slov Naďa to, že mal Laťák odznak s extrémistickým fašistickým symbolom útočnej jednotky Edelweiss. Gašpar si však symboly pomýlil, pretože v skutočnosti išlo symbol horských jednotiek, ktoré majú tiež vo svojom znaku plesnivec alpínsky."Takého policajného prezidenta sme mali, ktorý nerozozná základné fašistické a zakázané extrémistické symboly. Mám zimomriavky z toho, aký neborák neschopný je tento človek," doplnil Naď.Na tlačovej besede bol aj samotný Peter Laťák. Tým, že chodí v kroji a s oravskou valaškou na verejné podujatia chce dať najavo, že na Slovensku existujú aj vlastenci, ktorí nie sú proruskí, proficovský, a ktorým záleží, aby bezpečnosť Slovenska bola zabezpečená tým, že sa Ukrajina nezosype. Vlna, ktorá sa na neho spustila zo strany vládnych predstaviteľov, spôsobila, že je pod paľbou šikany on aj jeho rodina."Ľudia boží, dneska som tu ja, ale zajtra tu môžete stáť vy, vaše deti a o rok váš priateľ alebo príbuzný. A to je na tom to nebezpečné, že proti obyčajnému človeku sa použije mašinéria ministerstva vnútra , médií a pertraktujú ma ako najväčšieho teroristu na Slovensku," uviedol Laťák s tým, že to, čo povedal v tom videu, bola očividná metafora.Súčasne vyvrátil klamstvo predsedu vlády o tom, že nebol v tejto veci vypovedať na polícii za vyhrážanie. Laťák ale na polícii vypovedať bol, a ako dôkaz priniesol aj dokumenty z polície."Nejaký riaditeľ polície z Bratislavy tam tých chudákov policajtov na Orave naháňal, že tam lietali ako fretky kvôli mne. Potrebovali obetného baránka ako mňa pri výročí morbídneho Ficovho sviatku," doplnil Laťák s tým, že mu začali chodiť vyhrážky zabitím."A nie frazeologizmy a metafory, ale že mi strelia guľku do hlavy. Ja som obeť. Na výročie Ficovho atentátu je Peter Laťák obeť. Nie Fico. Fico a jeho smerácka mašinéria sú agresori, ktorí útočia na človeka, ktorý platí dane a z jeho daní sa platí mašinéria, ktorá ho šikanuje," uzavrel Laťák, ktorý podal aj trestné oznámenie na mnohých ľudí za nebezpečné vyhrážanie.Minister vnútra vo štvrtok 15. mája na svojej sociálnej sieti uviedol, že "zmanipulovanému radikálovi s valaškou bolo vznesené obvinenie". Aktuálna situácia podľa neho ukázala, kam môže viesť politika rozdeľovania a nenávisti."Video ďalšieho zmanipulovaného jednotlivca, ktorý verejne máva valaškou a vyhráža sa predsedovi vlády, je mrazivým dôkazom, že tento trend sa nebezpečne prehlbuje. Ešte znepokojujúcejšie je, že takéto osoby sú opakovane spájané s opozičnými stranami, ktoré namiesto jasného odsúdenia podobných prejavov mlčky podporujú atmosféru nenávisti. Predstavitelia politického zoskupenia Demokrati dokonca vyzdvihujú tohto nešťastníka, čo je absolútna nehoráznosť," vyhlásil minister s tým, že je odhodlaný zabezpečiť, aby takéto správanie nemalo v slovenskej spoločnosti miesto."Dôkazom, že polícia koná, je obvinenie tejto osoby za prečin podnecovania. Za rovnaký prečin bola obvinená aj ďalšia osoba, čo potvrdzuje nulovú toleranciu voči nenávistným prejavom," informoval minister s tým, že ďalší postup bude v rukách prokuratúry.